"Ніхто з попереднього складу": Меган Маркл не запросили на зйомки нових "Форс-мажорів"

За словами журналістів, останнім часом ходять чутки, що Меган Маркл повертається в кіноіндустрію. Однак у новому серіалі для NBC її не буде.

Герцогиню Сассекську, американську актрису і модель Меган Маркл не запрошували на майбутнє відродження "Форс-мажорів". Телепродюсер Аарон Корш не планує включати персонаж Маркл у новий спін-офф, дія якого відбувається в Лос-Анджелесі, повідомляє Mirror.

Як стало відомо, Корш працює над пілотним проєктом і серіалом для NBC "Форс-мажори: Лос-Анджелес" — спін-оффу, який розповідатиме про новий склад персонажів у фірмі на Західному узбережжі.

Проте на цьому етапі герцогиня Сассекська взагалі не фігурує в плані будь-яких пропозицій, незважаючи на повідомлення про те, що її повернення в кіно не за горами.

Шоураннер хоче, щоб його нова версія досягла успіху сама по собі, без залучення колишніх зірок першого показу, який побив рекорди Netflix. Близька подруга Корша і колишня актриса серіалу "Форс-мажори" Рейчел Гарріс повідомила цю новину на 11-й церемонії вручення премії Гільдії візажистів і стилістів (MUAHS) у Беверлі-Гіллз.

Гарріс, яка знялася у "Форс-мажорах" у ролі Шейли Сазс, розповіла: "Ну, ось у чому річ, єдине, що я знаю, це те, що Аарон Корш, який створив оригінальні образи, дуже ясно дав мені зрозуміти, що ніхто з попереднього складу не буде зніматися у "Форс-мажорах Лос-Анджелеса".

Корш навіть не згадав Меган Маркл у розмові з другом Гарріс, відомої за головними ролями в "Люцифері" і за роллю Нори Паркер у серіалі Disney+ "Мурашки по шкірі".

"Він нічого не сказав мені про появу Меган. Ми не говоримо про герцогиню. Це грубо. У неї достатньо справ. Якщо ви розумієте, про що я? Давай залишимо її в спокої, заради Бога. Вірно?", — повідомила Рейчел Гарріс.

У той час як, колега Меган по фільму Патрік Джей Адамс зазначив: "Так. Я думаю, що Меган неймовірна актриса. Вона була чудова в серіалі. Нам пощастить, якщо вона повернеться в індустрію".

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що Меган Маркл носить черевики десятирічної давності, як і Кейт Міддлтон. Герцогиня Сассекська в Канаді одягла предмет зимового гардероба, який багато років зберігався в її шафі.