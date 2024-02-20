Стояв жахливий запах: колега Меган Маркл розкрив невідому деталь про її весілля

Рік Гоффман зізнався, що дуже нетерпимо ставиться до неприємних запахів. Це й зіграло з ним злий жарт.

53-річний американський актор Рік Гоффман, який разом з Меган Маркл знімався в серіалі "Форс-мажори" і був запрошений на її весілля з принцом Гаррі 2018 року, на подкасті Chicks in the Office розповів, чому сидів на церемонії з огидою на обличчі.

Фото Ріка стало вірусним, і питання, що ж викликало такий вираз, зацікавило багатьох.

Рік Гоффман на весіллі Меган Маркл насмішив своїм виразом обличчя Фото: Скрін відео

За словами Гоффмана, його вираз обличчя був викликаний "жахливим запахом у повітрі".

Він пояснив, що незабаром після того, як сів, то "почав відчувати запах чогось справді жахливого й огидного". Спочатку Рік подумав, що в когось поруч із ним несвіжий подих, але врешті-решт зрозумів, що запах виходив "від кількох людей".

"Я починаю трохи нервувати, тому що це мене турбує, а я дуже чутливий, коли справа доходить до цього. Церемонія триває півтори години, і запах тепер постійно доноситься до мене. Він проникає в моє тіло", — згадує він.

Оскільки Гоффман дуже вибагливий, коли справа стосується гігієни, він спочатку і зовсім подумав, що неприємний запах походить від нього, тому тут же запитав своїх колег, чи чують вони сморід.

"А вони такі: "Ні". Тож тепер я буквально один на острові і просто кажу: "Виродок". "І цей вираз, який вони отримали на камеру, став вірусним", — додав Рік.

Він також зазначив, що з усіх його колег по серіалу саме Меган найбільше сміялася з нього через його "проблеми", коли справа стосувалася "гігієни інших людей".

Рік і Меган на зйомках серіалу "Форс-мажори"

"Вона завжди знала і завжди сміялася над тим, наскільки я чутливий. Це була така іронія", — наголосив актор.

Рік був не єдиною людиною на весіллі, у якої виникли проблеми із запахом усередині каплиці Святого Георгія. Королівські біографи Омід Скобі і Керолайн Дюран стверджували у своїй книжці "У пошуках свободи", що використовували ароматичні дифузори, щоб замаскувати "затхлий" запах усередині приміщення перед вінчанням. На цьому наполягла Маркл, якій дуже не сподобався запах у каплиці

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл не запросили на зйомки нових "Форс-мажорів".