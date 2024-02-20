"Вона була дуже милою": кузен Меган Маркл показав її дитячі фото

Двоюрідний брат герцогині Сассекської Шон Джонсон показав її старі знімки. І розповів про її дитинство у відвертому інтерв'ю.

Двоюрідний брат герцогині Сассекської, 43-річний Шон Джонсон, поділився фотографіями і з любов'ю розмірковував про те, як вони росли разом. Відтоді Шон і Меган практично не спілкуються. Про дитинство Маркл її кузен розповів в ексклюзивній бесіді з Daily Mail.

Зараз Меган Маркл зараз одна з найбільш фотографованих жінок у світі, але ще 1981 року вона дебютувала перед набагато меншою кількістю шанувальників.

Меган Маркл у дитинстві

На фотографіях, які раніше не публікувалися, Меган Маркл вперше зображена новонародженою: на люблячих руках своєї бабусі по материнській лінії Жанетт.

На другій фотографії видно, як вона дивиться в камеру, одягнена в чорну толстовку з капюшоном і разюче схожа на свого п'ятирічного сина Арчі того ж віку.

В ексклюзивному інтерв'ю 43-річний двоюрідний брат нинішньої герцогині Сассекської Шон Джонсон сказав: "Вона завжди була дуже милою. Вона була доброю і завжди вирізнялася зірковими якостями. Вона була дійсно дуже зрілою для свого віку, дбала про нас і стежила за тим, щоб у нас все було добре".

Шон Джонсон — кузен Меган Маркл показав її дитячі фото

Шон згадав, як відпочивав з Меган разом на Гаваях, а також їздив з нею в Діснейленд.

Він малює портрет дуже щасливої сім'ї — у центрі якої була Меган, що отримала приватну освіту та розкішні канікули, а також трансатлантичну поїздку до Лондона, де її було сфотографовано біля Букінгемського палацу зі своєю найкращою подругою дитинства Нінакі Прідді. Це дуже не схоже на картину, яку малювала сама Меган у листі до Конгресу 2021 року, коли вона розповіла, що їй доводилося працювати з 13 років і ледь "зводити кінці з кінцями".

У цьому посланні Меган стверджувала, що її батьки щосили намагалися дозволити собі обід у салат-барі Sizzler за 4,99 долара і що в 13 років вона була змушена піти на роботу.

Але, за словами Шона, грошей сім'ї Меган "безумовно вистачало". Шон пояснив: "Я не думаю, що хтось із нас був по-справжньому багатим, але у нас було достатньо, і у неї безумовно було достатньо. Дорія її дуже любила. Ми це бачили, ми всі любили її і щасливі, що її життя склалося саме так, як склалося для неї".

Шон Джонсон — син Джозефа Джонсона, дядька Маркл по материнській лінії, який помер у віці 72 років від застійної серцевої недостатності в серпні 2021 року.

Шон і Меган перестали спілкуватися, коли їм було трохи більше двадцяти, але кузен герцогині сподівається відновити з нею зв'язок.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Меган Маркл, як відомо, не спілкується ні з ким зі свого великого сімейства, обмеживши коло спілкування своїм чоловіком, дітьми і матір'ю Дорією. На її розкішному весіллі не було нікого з її "старого" життя. Навіть її батько, Томас Маркл, не був присутній після скандалу з папараці. Він також не бачив своїх онуків.

Нагадаємо, раніше колега Меган Маркл за серіалом "Форс-Мажори", актор Рік Гоффман, зізнався, що на її весіллі його вразив неприємний запах, що панував усередині каплиці.