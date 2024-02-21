21 лютого 2024 року: преподобного Тимофія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна залишати справи незакінченими, також краще не починати нові. Якщо лід на річках уже розтанув — це до теплої весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Тимофія. Він був затятим християнином, щиро молився і проповідував віру в Христа. За це Господь нагородив преподобного Тимофія даром зцілення і пророцтва.
Що не можна робити 21 лютого:
- переїдати, вживати алкоголь
- залишати справи незакінченими
Народні прикмети та повір'я:
- тане сніг — до швидкого тепла
- іде сніг — до ранньої весни
- розтанув лід на річках — до теплої весни
День ангела святкують:
Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій
Народилися сьогодні:
1925 — Ігор Шамо (пом. 1982), український композитор, народний артист Української РСР;
1946 — Алан Рікман (пом. 2016), англійський актор, режисер, володар "Золотого глобуса" та ін. нагород;
1962 — Чак Паланік, американський письменник;
1996 — Софі Тернер, англійська та британська актриса.
Також цього дня:
1784 — закладено місто Миколаїв;
1925 — вийшов перший номер газети "The New Yorker";
1947 — у США з'явилася фотокамера "Полароїд";
1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритому приміщенні — 6 м 15 см;
1995 — американець Стів Фоссет перший у світі перетнув Тихий океан на повітряній кулі;
1998 — пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" увійшла в топ чартів.