Б'янка Цензорі та Каньє Вест знову з'явилися в Італії: чим вони відзначилися цього разу

Разом із Вестом і його дружиною на футбольний матч прийшов колега репера Тай Долла Сайн. Нещодавно вони випустили спільний альбом "Vultures 1".

46-річний американський репер Каньє Вест і його 29-річна дружина Б'янка Цензорі разом із колегою музиканта Тай Долла Сайном (Ty Dolla $ign) відвідали матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Інтером" і "Атлетіко Мадрид" у Мілані, повідомляєDaily Mail.

Цього разу пара врахувала минулі уроки, коли в Італії їх захейтили за надмірно відверті ансамблі дівчини та їхню непристойну поведінку. Цього разу пара з'явилася в більш пристойному вигляді, наскільки це взагалі можливо.

На трибунах Каньє сидів у масці, яка повністю закривала все його обличчя і голову.

Б'янка з'явилася на матчі незвично одягненою: на ній був довгий шкіряний плащ, який повністю закривав її тіло. Очевидці помітили, що хоч вона і посміхалася на репліки Каньє, решту часу мала дещо розгублений, а іноді навіть сумний вигляд.

Пара з'явилася на публіці менш ніж через два тижні після того, як Каньє і Тай випустили альбом "Vultures 1", який очолив чарт Billboard 200 Albums Chart після заголовного синглу "Carnival".

За перший тиждень сингл зібрав 23,5 мільйона прослуховувань, очоливши чарт Billboard Streaming Songs.

Крім того, у композиціях "Carnival" і "Stars" з "Vultures 1" присутній бек-вокал, виконаний хорами фанатів Nerazzuri Curva Nord. Останні пов'язані з ультрас "Інтера".

У результаті гри "Інтер" здобув перемогу з рахунком 1:0. Італійська команда згуртувалася після голу Марко Арнаутовича на 79-й хвилині і вийшла на матч-відповідь із перевагою. "Інтер" посів друге місце в групі D і вийшов у плей-оф. Вигравши три матчі і зігравши внічию в інших групових матчах, "Інтер" фінішував за "Реалом Сосьєдад" через різницю м'ячів.

"Атлетіко Мадрид" посів перше місце в групі E з результатом 4-2 і 14 очками. Італійський клуб "Лаціо" також вийшов із групи з 10 голами.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі і Каньє Вест, які нещодавно сильно посварилися, знову переживають сімейну ідилію.