У маренні говорив українською: дружина українського композитора розповіла про останні дні Кобзона

Чоловік Світлани Поклад — відомий український композитор Ігор Поклад — дружив із Кобзоном понад 50 років. Спілкування довелося припинити після того, як Йосип Давидович почав активно підтримувати агресивну антиукраїнську політику РФ.

Російський співак Дмитро Кобзон, який активно підтримував анексію Криму і бойові дії ЗС РФ на Донбасі, в останні дні свого життя несподівано почав розмовляти з близькими українською мовою. Про це розповіла Світлана Поклад — дружина відомого українського композитора Ігоря Поклада — в інтерв'ю "Обозревателю".

Про останні дні життя Кобзона дружина Ігоря Поклада дізналася вже від українського інтерв'юера Дмитра Гордона. Розмова про особисте життя російського артиста зайшла тому, що сам Ігор Поклад у минулому особисто знав Кобзона і дружив із ним не одне десятиліття.

"Його рідні зізналися, що коли він (Йосип Кобзон, — ред.) помирав, марив українською. І з ними розмовляв українською, вже перебуваючи без свідомості. Це ми теж знаємо від Гордона", — сказала Світлана Поклад.

Народний артист України, за словами дружини, знав Кобзона особисто і спілкувався з ним понад 50 років. Дружні стосунки між Ігорем Покладом та Йосипом Кобзоном закінчилися на тому етапі, коли останній розкритикував Революцію гідності та підтримав анексію Криму.

"Ігор Дмитрович останні роки з Йосипом не спілкувався. Коли дізнався про його позицію — все. А раніше Кобзон у нас і вдома бував, коли до Києва приїжджав. І в ресторані зустрічалися, спілкувалися. Було таке!" — сказала вона.

Нині, аналізуючи той період часу, Світлана Поклад вважає, що в російського артиста могли виникнути проблеми з психікою, які зумовили таку позицію і таку поведінку.

"Йосип же збожеволів — це стовідсотково. Журналіст Дмитро Гордон нам розповідав, як колись він півтори години намагався вкласти йому в голову, що насправді відбувається в Україні. І каже: "Він вислухав, жодного разу не перебив. А потім, коли закінчив, видав: "Нічого собі, Дімо, як тобі мізки промили", — розповіла журналістам Поклад.

Йосип Кобзон — уродженець України. Він народився 11 вересня 1937 року в місті Часів Яр (неподалік Бахмута) сучасної Донецької області. Радянський і український естрадний співак (баритон), музичний педагог єврейського походження, колаборант із Росією, громадський діяч, російський політик — депутат Держдуми РФ II-VII скликання (1997-2018), член партії Єдина Росія (2007-2018), Герой праці Російської Федерації (2016), народний артист СРСР (1987), народний артист України (1991-2018; позбавлений). Відомий своєю позицією на підтримку політики Володимира Путіна і захистом самопроголошених республік ДНР і ЛНР.

За радянських часів виконував ліричні та патріотичні пісні, що славили радянську дійсність. Прославився виконанням пісень до серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни". У середині 1990-х "урочисто попрощався" з естрадою, провів низку прощальних гастролей, але, попри це, і далі співав і виступав.

Після розпаду СРСР Кобзон став дуже багатою людиною і його часто звинувачували в причетності до організованої злочинності. Після цього йому заборонили в'їзд до країн Європи, Ізраїлю, Канади та США, на що він неодноразово скаржився в інтерв'ю. З 2001 року Йосип Давидович боровся з раком, проте помер 30 серпня 2018 року на 81 році життя.

За життя Йосип Кобзон дозволяв собі радикальні антиукраїнські висловлювання. Так, 20 лютого 2014 року звинуватив чинного тоді президента України Віктора Януковича в слабкості, висловився за арешти й "наведення порядку в країні". Виступив за силовий розгін Євромайдану. Коментуючи наміри позбавити його звання почесного громадянина Дніпропетровська, назвав гімн України нацистським. У жовтні 2014 року Кобзон незаконно перетнув кордон України та відвідав окупований Донецьк. Там він представив так званий гімн для сепаратистів ДНР. А в грудні 2016 року одну зі своїх пісень присвятив терористу з ДНР Арсену Павлову (більш відомий, як "Моторола").

Нагадаємо, раніше ми писали, чому співак-легенда Кобзон став 48-м номером у "Чорному списку" Мінкульту. Йосип Кобзон в останні роки свого життя неодноразово відвідував так звану "ДНР" і виступав там із концертами. А також відвідував лікарні.