Зірка молодіжного серіалу "Малкольм у центрі уваги" розповів, як змінив акторство на перегони

Френкі Муніз, колишня зірка молодіжних фільмів, дебютував у серії NASCAR Xfinity. Колишній актор приєднався до команди Joey Gase Racing.

38-річний актор Френкі Муніз прославився ще в 15 років, граючи головну роль у серіалі "Малкольм у центрі уваги". Але з 2005 року Френкі займається перегонами. І тепер він дебютував у перегонах NASCAR. Про це пише Daily Mail.

Після серіалу Френкі грав у фільмі "Агент Коді Бенкс" і після низки популярних проєктів був змушений зніматися в малобюджетних проєктах.

Утім, він завжди захоплювався спортом: баскетболом і перегонами, тож 2006 року він став професіоналом і почав кар'єру автогонщика.

Френкі Муніз на перегонах Фото: Getty Images

Френкі виграв перегони Pro/Celebrity Race у 2005 році. Але в березні 2006 року відбулася його перша "офіційна" перемога: він посів 1-е місце в перегонах Toyota Grand Prix of Long Beach.

У 2023 році Муніз повернувся в автоперегони, підписавши контракт із командою Rette Jones Racing у серії ARCA Menards Series. Після непоганого старту сезону настала низка невдач, зокрема чотири сходи поспіль.

У лютому 2024 року Муніз підписав контракт із командою Joey Gase Motorsports на виступ у чемпіонаті NASCAR Xfinity Series. Його дебютними перегонами в NASCAR стануть перший етап сезону, який пройде в Дейтоні. Минулого року 38-річний колишній актор брав участь у серії ARCA початкового рівня.

Френкі Муніз на перегонах

Однак він визнав, що перехід від знімального майданчика до треку не був простим.

"Єдине, з чим я можу це порівняти, — це з походом до нової школи. Ви йдете в клас і думаєте: "Я нікого не знаю. Чи приймуть мене тут?", — сказав він.

Минулого року Муніз розповів, що він був натхненний здійснити свою дитячу мрію про перегони після того, як він і його дружина Пейдж Прайс привітали свого першого сина Моза Мослі Муніза у 2021 році.

"Мене вразило народження моєї дитини. Я хочу, щоб вона росла, бачачи, як я прагну до своєї мрії і старанно працюю над тим, чим я захоплений. Єдиний світ, у якому я відчуваю, що у мене все ще є незавершені справи, був світ перегонів. Тож я збираюся брати участь у перегонах", — розповів актор.

Нагадаємо, ще один відомий актор, який став гонщиком — це Майкл Фассбендер, звезеда фільмів "Люди Ікс", "Сніговик", "Чужий: Заповіт".

Але Майкл не залишив кар'єру актора. Минулого року він з'явився в новій картині Девіда Фінчера про найманого кілера. Фокус розповідав, чи варто дивитися новий трилер під назвою "Вбивця".