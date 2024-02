Путін почав полювання: модель OnlyFans із Макіївки оголосили в розшук у РФ через інтим-фото (фото)

Іноземні ЗМІ, які вже написали про цей інцидент, вважають, що українка Лоліта Богданова (Lola Bunny) стала жертвою реакційної політики в РФ. У 2021 році дівчина мала необережність оголити груди на тлі церкви, чим, як вважають у Росії, образила почуття вірян.

У Росії МВС оголосило в розшук Лоліту Богданову — модель OnlyFans українського походження, яка 2021 року показала оголені груди на Красній площі. Про це повідомило російське медіа РБК у понеділок, 19 лютого.

Богданова, яку зараз у РФ розшукують за статтею Кримінального кодексу (йдеться про образу почуттів вірян), відома тим, що 2021 року зняла відео та зробила фото з оголеними грудьми на тлі храму Василя Блаженного в Москві. Тоді дівчині навіть загрожував тюремний строк, але все обійшлося підпискою про невиїзд.

Модель сайту OnlyFans Лоліту Богданову (Lola Bunny) оголошено в розшук за кримінальною статтею за образу почуттів вірян Фото: Скриншот

На інформацію про те, що Lola Bunny (так дівчина відома в середовищі вебкам-моделей) була оголошена в розшук активно відреагували світові ЗМІ. Про Лоліту Богданову написали такі медіа, як Daily Express US, Daily Star, The Mirror, The Sun.

Про те, що модель Onlyfans українського походження оголосили в розшук у РФ, написали світові ЗМІ Фото: Скриншот

Так, медіа The Sun написало про те, що полювання за українською моделлю розпочав особисто Володимир Путін.

"Вона (Лоліта Богданова) була додана до списку розшукуваних, оскільки Росія нав'язує безпрецедентну нову політику традиційних цінностей, небачену за перші два десятиліття правління Путіна", — написало видання.

Daily Express US назвало українку "найбільш розшукуваною персоною в Росії". У матеріалі медіажурналісти висловили думку, що "полювання на Лолу Банні послідувало за хвилею кримінальних справ, порушених російською поліцією і силами безпеки проти осіб, яких вважають "ворогами" або відступниками від нової російської ортодоксальності". Також у матеріалі йшлося про те, що "впадати в немилість Путіна — нерозумний крок". Як приклад журналісти навели кейс російського опозиціонера Олексія Навального, який кілька днів тому помер у місцях позбавлення волі.

Зі свого боку The Mirror нагадало, що Богданова — не єдина людина, яка зіткнулася з гнівом московських законодавців. Активістку, яка блиснула сідницями біля ОВС на Арбаті, 2021 року заарештували на п'ять діб. Аліну Іванову визнали винною за статтею "дрібне хуліганство", проте її адвокат намагався оскаржити рішення суду.

"Це відбувається в той час, коли російська поліція і служби безпеки розпочинають потік кримінальних справ проти людей, яких вважають ворогами або відступниками від нової ортодоксії в Росії воєнного часу", — написало у своєму матеріалі видання.

Що відомо про Lola Bunny

Лоліта Богданова народилася 18 травня 1999 року в місті Макіївка Донецької області. Свого часу Богданова перебралася в Росію та оселилася в Москві. Богданова відома на OnlyFans під псевдонімом Lola Bunny. Сама платформа дає змогу публікувати контент для підписників за винагороду, зокрема для дорослих з еротичним змістом.

Lola Bunny народилася в Макіївці, проте свого часу переїхала до РФ і довго жила в Москві, після чого емігрувала до США Фото: Лоліта Богданова/ Instagram

У 2021 році оголила груди на тлі Храму Василя Блаженного в Москві. Проти неї порушили справу про образу почуттів вірян, дівчину відпустили під підписку про невиїзд. Тоді Лоліта Богданова перепросила, сказала, що не хотіла образити почуття вірян, а скандальні фото та відео було опубліковано не від її імені.

Лоліта Богданова, відома як Lola Bunny Фото: Лоліта Богданова/ Instagram

Незабаром після порушення справи модель покинула Росію — вона була в Європі, Південно-Східній Азії та Туреччині. Зараз дівчина перебуває у США.

Українка Лоліта Богданова останнім часом активно публікує на своїй сторінці в Інстаграмі фото зі США Фото: Лоліта Богданова/ Instagram

Як повідомляє росмедіа "Осторожно, новости", 2022 року під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну мати Богданової, яка проживала на той час на Донбасі, підтримала російських окупантів.

