6 позавікових тенденцій для вашого гардероба 2024: секрет ідеального аутфіта

У будь-якому віці жінка хоче виглядати стильною та елегантною. Однак це не означає, що вона має обмежувати свої модні вподобання.

Прийнято вважати, що гардероб необхідно формувати з огляду на вік. Мовляв, що старша жінка, то стриманішими мають бути її вбрання. Багато хто, переступивши, наприклад, 30-річний рубіж, уже соромиться носити короткі спідниці, віддає дочкам або сестрам яскраві топи зі стразами і блискітками і придивляється до скромніших речей. Однак є речі, які ніколи не старіють, і їх з однаковим успіхом можна носити як у 20 років, так і в 50. Ресурс Who What Wear зібрав шість головних антивікових тенденцій на 2024 рік.

Цього року з'явилося багато цікавих нових тенденцій, особливо зараз, коли ми вступаємо в перехідний сезон. І, як доводять багато модних блогерів, більшість із них можна стилізувати так, як ви вважаєте "відповідним віку".

Відтінки червоного

Є кілька кольорів, які, схоже, домінуватимуть найближчими місяцями, і найкласичніший з них — це червоний. Головне — знайти відтінок, який пасує до вашого тону шкіри: глибокий бордовий наразі перебуває на вершині списків модних побажань, але ви також можете вибрати яскравіший відтінок.

Червоний — колір, який любимо в будь-якому віці Фото: MANGO

Спідниця-олівець

Елегантний крій дуже популярний у 2024 році, а перевага різких силуетів перейшла і в сферу спідниць. Спідниці-колона і спідниці-олівець — це силует, який варто мати в цьому сезоні, і їх можна стилізувати в різний спосіб, щоб вони пасували до будь-якої естетики, нагоди і віку. Поєднуйте з сорочкою оверсайз і туфлями на маленьких підборах, щоб створити більш вишукане вбрання, або з укороченим джемпером і кросівками, щоб створити більш повсякденний образ.

Довга спідниця-олівець — це завжди стильно і доречно Фото: RAEY

Кардигани

Кардиган дійсно є героєм гардероба перехідного сезону для кожної вікової групи. Цього року головне — застебнути сукню так, щоб вона працювала як верх, а це означає, що в ідеалі вам потрібен обтислий силует.

Зручний кардиган однаково улюблений як юними дівчатами, так і більш віковими модницями Фото: & OTHER STORIES

Квіткові мотиви

Цього року квіткові мотиви були оновлені та переосмислені в яскравих графічних візерунках. Будь-яка модниця може підібрати для себе сукні, блузки або костюми з квітковим принтом відповідно до свого відчуття віку і мати модний і стильний вигляд.

Квіткові мотиви жінці будь-якого віку додають елегантності Фото: RIXO

Ефектні прикраси

У 2024-му прикраси привертатимуть увагу. Біжутерія покликана замінити витончений мінімалістський стиль, що означає ефектні форми, привабливі кольори і здорову дозу блиску. Обирайте великі та яскраві прикраси, які стануть акцентом ансамблю.

Великі прикраси — хіт сезону і поза віком Фото: @venswifestyle

Високі чоботи

Цього року в моді чоботи до коліна. Їх можна носити протягом усього перехідного сезону і до весни, коли сонячні дні перериваються раптовими зливами. Різноманітність моделей дає змогу обирати чоботи на підборах або рівній підошві.

Високі чоботи пасують будь-якому віку Фото: REFORMATION

Раніше Фокус писав, одяг з якими принтами варто додати до свого гардероба у 2024 році.