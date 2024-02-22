Рассел Кроу збрив бороду: який тепер вигляд має актор (фото)
Не виключено, що актор готується до нової ролі, про що натякнув у підписі до фото. Шанувальники в захваті від нового образу Рассела.
59-річний новозеландський актор і режисер Рассел Кроу вперше за п'ять років збрив свою знамениту бороду, а потім показав свої метаморфози в мережі. У соцмережі Х (раніше Twitter) він поділився фотографією, на якій позує з гладко поголеним обличчям.
"Актор готує номер 20. Перше гоління з 2019 року", — підписав він знімок. Цілком імовірно, що таким чином Кроу натякнув на якусь нову роль або проєкт.
У коментарях шанувальники в захваті від нового образу актора і навіть зазначають, що він "помолодшав на 20 років".
Рассел, який народився в Новій Зеландії і живе в Сіднеї, цього року готується до цілої низки акторських проектів. Він зіграє головну роль у бойовику ММА "Звір у мені", а також виконає роль нациста Германа Герінга в історичній драмі Джеймса Вандербільта "Нюрнберг".
Нещодавно він знявся в трилері "Земля зла" разом із Ліамом і Люком Гемсвортами, а також має з'явитися в майбутньому науково-фантастичному фільмі "Крейвен-Мисливець".
Ще недавно Кроу говорив, що подумує про завершення кар'єри після 40 років у кіно. Про це він заявляв на 57-му Карловарському міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, де отримав "Кришталевий глобус". Однак, схоже, йти Рассел передумав і вирішив продовжити роботу.
І в професійному, і в особистому житті у нього зараз все чудово. Він зустрічається з колишньою агенткою з нерухомості Брітні Теріот, яка на 26 років молодша за нього. Дівчина супроводжує його в поїздках і подорожах по всьому світу.
Раніше Фокус писав, що Рассел Кроу розповів, чому його не покликали на коронацію Чарльза III.