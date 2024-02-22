22 лютого 2024 року: мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ходити в старих зношених речах. Вважалося, що вони притягують хвороби.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій був начальником 70 воїнів. Він відмовився від ідолопоклонства і віддав свою вірність Христу разом із Маврикієм. Цар Максиміан, обурений їхньою відмовою, влаштував судилище, де ці мученики були піддані мукам. Вони залишили нам приклад відданості Богу і мужності перед переслідуваннями.
Що не можна робити 22 лютого:
- проводити час на самоті;
- вбивати павуків у будинку;
- ходити в старих зношених речах;
- з'ясовувати стосунки в сім'ї.
Народні прикмети та повір'я:
- туман — до дощового літа;
- сильний вітер — до теплого вересня;
- мороз і сонце — до спекотного літа.
День ангела святкують:
Андрій, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір
Народилися сьогодні:
1788 — Артур Шопенгауер (пом. 1860), німецький філософ, один із перших представників школи ірраціоналізму
1806 — Лев Боровиковський (пом. 1889), український поет, байкар і перекладач, реформатор системи віршування
А також у цей день:
1819 — у Вашингтоні підписано Договір Адамса — Оніса, згідно з яким Флорида перейшла від Іспанії до США (була продана за 5 млн $)
2000 — скасовано положення про смертну кару в Україні