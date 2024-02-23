23 лютого 2024 року: Полікарпів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися, злитися, з'ясовувати стосунки. Ясний місяць на небі цього дня — до проливного дощу.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського. Колись він роздав своє майно бідним, а сам пішов учнем до єпископа Укола. Він висвятив юнака на диякона. Після смерті Укола Полікарп став єпископом Смирни. Одного разу його схопили язичники, прив'язали до стовпа, підпалили внизу хмиз. Але полум'я не взяло тіло чоловіка. Язичники так злякалися, що розрубали його мечем.

Що не можна робити 23 лютого:

злитися, з'ясовувати стосунки

їсти жирну їжу

вживати алкоголь

Народні прикмети та повір'я:

ясний місяць на небі — до проливного дощу

мороз — до теплої весни

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Антіох, Антонін, Даміан, Зевін, Іван, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Поліхроній, Сергій

Народилися сьогодні:

1879 рік — Казимир Малевич, художник-абстракціоніст, автор "Чорного квадрата";

1954 рік — Віктор Ющенко, президент України з 2005 до 2010 року.

А також у цей день:

1863 рік — британські мандрівники оголошують про відкриття ними джерел річки Ніл;

1893 рік — німецький інженер Рудольф Дизель патентує створений ним двигун;

1941 рік — уперше отримано плутоній.