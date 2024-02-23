Повний місяць у Діві 24 лютого 2024 року: чого очікувати

Повний місяць у Діві нестиме за собою підвищену емоційність, що може призвести до загострення конфліктів, роздратування, необдуманих вчинків на емоціях. Варто зберігати спокій у ці дні.

Астрологиня Марина Скаді розповіла, як Повний місяць у Діві може вплинути на нас і чого очікувати в цей період.

Коли настане Повний місяць?

Повний місяць настане завтра, у вівторок, 24 лютого о 14:30 за київським часом у знаку Діви.

Вплив Повного Місяця в Діві: чого очікувати

Ця Повня — остання в поточному астрологічному циклі, адже 20 березня настане День Весняного Рівнодення і почнеться новий астрологічний рік. Саме тому корисно в цей час підбити підсумки минулого року, зробити роботу над помилками, прописати плани на майбутнє. За словами Марини Скаді, керує Повним Місяцем у Діві Меркурій — планета інтелекту, комунікацій, вивчення світу. Повня сприятиме роботі уяви, зростанню потреб, а також досягненню хороших результатів, якщо спрямувати енергію дня на продуктивну роботу. Повний Місяць у Діві, як каже астролог, сприятиме успіхам у професійній сфері, але варто уникати надмірної критики колег, щоб зберегти сприятливу атмосферу в колективі. Варто проявити розуміння й усвідомленість до інших, щоб цей період приніс позитивні результати.

Але разом із цим ми відчуватимемо і підвищену емоційність, що може призвести до загострення якихось, роздратування, необдуманих вчинків на емоціях, а також прагнення щось комусь довести та бути кращим за когось. Непросто в дні Повного місяця буде також вести ділові або особисті переговори.

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