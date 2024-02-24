24 лютого 2024 року: знайдення голови Іоанна Предтечі — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна починати нові справи та шити або в'язати. Погода цього дня вказує на те, яким буде квітень.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують перше і друге знайдення голови Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя. Згідно з Євангеліями, Іоанн був найближчим попередником Ісуса, який передбачив пришестя Месії. Він жив у пустелі аскетом, проповідував і здійснював священні занурення для очищення від гріхів, які зараз називають таїнством хрещення. Саме він омивав (хрестив) у водах річки Йордан Ісуса Христа. Іоанна обезголовили за бажанням іудейської цариці Іродіади, провідником її волі стала її дочка Саломея.
Що не можна робити 24 лютого:
- починати нові справи;
- працювати в полі;
- шити або в'язати;
- їсти м'ясні та молочні продукти, яйця.
Народні прикмети та повір'я:
- сьогоднішня погода вказує на те, яким буде квітень;
- якщо ще лежить сніг, то Великдень буде холодним;
- вітер — до потепління;
- бруньки на деревах — до спекотного літа.
День ангела святкують:
Іван, Іларіон.
Народилися сьогодні:
1917 рік — Тетяна Яблонська, українська художниця;
1930 рік — Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України;
1955 рік — Стів Джобс, американський інженер і винахідник, засновник і перший генеральний директор корпорації Apple;
1959 рік — Володимир Горянський, український актор театру, кіно і телебачення, телеведучий, народний артист України.