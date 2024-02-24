Ні в чому собі не відмовлять: головні марнотрати за знаком Зодіаку

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які вважаються найбільшими марнотратами. Їм подобається повною мірою насолоджуватися життям, а їхній девіз — гроші існують для того, щоб їх витрачати.

Про найбільш марнотратні знаки Зодіаку розповіла астролог OLGA STELLA.

Лев

Леву потрібно хвалитися своїми придбаннями. Він має бути наймоднішим, найстильнішим і найкраще одягненим серед свого оточення. Цей знак обожнює красиві речі. Йому складно сказати собі "ні", коли щось привертає його увагу. можна сказати, що Лев одержимий новим одягом. Він постійно відчуває потребу виділятися і бути поміченим.

Овен

Овну подобається повною мірою насолоджуватися життям, і його девіз — усі гроші існують для того, щоб їх витрачати. Крім того, коли він робить покупки, то каже собі, що цим він допомагає економіці. Овен дуже імпульсивний і часто купує речі просто тому, що вони впали йому в око на вітрині. Представники цього знака живуть за принципом "що легше відпускаєш гроші, то швидше вони до тебе повертаються".

Стрілець

Стрілець здатен витрачати гроші на себе, свої забаганки, подорожі, смачну їжу і красиве життя буквально всі свої заощадження. Стрільці-жінки більш схильні витрачати гроші на всілякі щоденні дрібниці, а чоловіки витрачають з лишком великими покупками: для них норма часто тішити свою дитину або кохану дорогим подарунком чи обдарувати себе новеньким дорогим придбанням, яким можна випадково похвалитися перед друзями.

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