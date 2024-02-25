25 лютого 2024 року: Тараса Безсонного — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна рано лягати спати. Йде сніг цього дня — сім днів перед Великоднем буде погана погода.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священнослужителя Тарасія, єпископа Константинопольського. Він 22 роки мудро керував Церквою, вів суворе аскетичне життя. Усе майно своє єпископ витрачав на богоугодні справи, годував бідних, допомагав немічним. У народі цей день називали Тарасом Безсонним. Вважалося, що сьогодні не можна спати до заходу сонця, щоб не потрапити під вплив нечистої сили.

Що не можна робити 25 лютого:

лягати рано спати;

їсти жирну їжу;

вживати алкоголь;

дивитися з вулиці в будинок через вікно;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

на дереві почало вити гніздо граків — чекайте потепління;

йде сніг — сім днів перед Великоднем буде погана погода;

сильно розкричався ворон — влітку будуть сильні й рясні дощі.

День ангела святкують:

Олександр, Мстислава, Микола, Тарасій.

Народилися сьогодні:

1841 рік — П'єр Огюст Ренуар, французький живописець, графік і скульптор;

1871 рік — Леся Українка, видатна українська поетеса, письменниця і перекладачка;

1887 рік — Лесь Курбас, український актор, режисер театру і кіно;

1943 рік — Джордж Гаррісон, британський музикант, гітарист групи "Бітлз".

А також у цей день:

1836 рік — Семюел Кольт отримав патент США на револьвер Кольт;

1848 рік — у Франції проголошено Другу республіку;

1856 рік — розпочав роботу Паризький конгрес, що увінчався підписанням Паризького трактату.