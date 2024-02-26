26 лютого 2024 року: Порфирія Газського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки в родині. Якщо цього дня птахи в'ють гнізда на сонячному боці будинку, значить літо буде холодне.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Порфирія Газського. Понад 20 років він ревно займався порятунком людських душ, прославляв віру в Христа. У народі цей день називали Порфирій Пізній.

Також 26 лютого — День кримського опору російській окупації.

Що не можна робити 26 лютого:

з'ясовувати стосунки в сім'ї

вживати м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу

поминати померлих алкоголем

ображатися, сваритися

залишати на столі порожні чашки

Народні прикмети та повір'я:

якщо цього дня птахи в'ють гнізда на сонячному боці будинків і дерев, значить літо буде холодне

якщо перелітні птахи до цього дня повернулися з теплих країв, значить, бути багатому врожаю хлібів

День ангела святкують:

Анна, Іван, Петро, Порфирій, Севастіан, Сергій

Народилися сьогодні:

1802 — Віктор Гюго, французький письменник

1806 — Ян Казимир Вільчинський, лікар, колекціонер, видавець "Віленського альбому"

1829 — Лівай Страусс, американський підприємець, творець джинсів

1933 — кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Української греко-католицької церкви

1954 — Реджеп Таїп Ердоган, турецький політик і державний діяч, президент Туреччини (з 2014)

А також у цей день:

1815 — засланий на Ельбу Наполеон I Бонапарт утік з острова

1878 — Французький філолог Еміль Літтре вводить термін мікроб — на прохання вченого Шарля-Еммануеля Седійо дати відповідну назву мікроорганізмам.

1878 — У Львові розпочався судовий процес над українським письменником Іваном Франком

1919 — у США в штаті Аризона засновано національний парк "Гранд-Каньйон"

1924 — Адольф Гітлер засуджений на п'ять років в'язниці за "Пивний путч"

2004 — Сейм Латвії ухвалив закон про приєднання країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО)