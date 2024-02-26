Павло Зібров зізнався, на що готовий обміняти свої легендарні вуса

Шоумен згоден збрити вуса за певну суму грошей, за які можна буде придбати танк для бійців ЗСУ. При цьому артист побажав, щоб бронетехніку назвали його ім'ям.

Український артист Павло Зібров заявив, що готовий позбутися яскравої деталі свого образу — вусів, ніг тільки за однієї умови. Про це шоумен розповів журналістам Times of Ukraine.

"Я б збрив би свої вуса, якби зібрати за збриті вуса Павла Зіброва на танк і написати "Зібров". І він шурує по москалях", — заявив артист.

Зібров також додав, що зараз, як і для більшості українців, його головною мрією залишається перемога України у війні з Росією.

Зазначимо, що вуса вже давно стали "фішкою" образу українського артиста. Сам Павло Зібров розповів, що почав відрощувати ще в юності. Однак перед строковою службою в армії вуса довелося збрити. Вдруге артист позбувся вусів, коли йому було 35 років. Тоді він зустрічав Новий рік на самоті й вирішив, що зміни в наступному календарному році можна почати зі змін зовнішності та взявся за бритву. Результат вийшов несподіваним: коли співак приїхав у новому образі на вокзал, щоб зустріти з поїзда дружину, вона його не впізнала.

У 2019 році Зібров зізнався, що застрахував свої вуса на мільйон гривень і тому позбуватися їх не збирається.

"Деякі страхують голос, ноги, пальчики свої, він Гришко — зв'язки, а в мене вуса. Повинен же бути головний вусань в Україні. Тому що всі ходять із борідками, легкими неголеними, лисими головами — все що завгодно. Даруйте, але в українському шоубізнесі залишився один вусатий хлопець, його звуть Павло Зібров", — сказав артист у розмові з журналістами.

До слова, цього ж року Зібров презентував нову пісню, присвячену своїм вусам. Він випустив композицію під назвою "Вуса-бренд".

"Вуса — це моя магія. Пісень багато про очі, про волосся, про груди, ніжки, про що завгодно, а про вуса — єдина пісня. Вуса — це справжній чоловічий інструмент", — заявив тоді артист.

Нагадаємо, на початку лютого 66-річний Павло Зібров зізнався, що має статус учасника бойових дій. Він розповів, що ще будучи на строковій службі в армії побував на території Афганістану, де велися активні бойові дії. Періодами артист разом з іншими солдатами та артистами тижнями їздив по бойових точках і підіймав бойовий дух солдатів.

Крім того Зібров розкрив розмір своєї пенсії. Шоумен не приховував від журналістів те, що сподівався на пенсію хоча б у розмірі 50 тисяч гривень, а за фактом отримав значно меншу суму виплат.