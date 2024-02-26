Марго Роббі не вдалося отримати нагороду SAG Awards за найкращу жіночу роль (фото)

Марго Роббі не вдалося перемогти в номінації "Найкраща жіноча роль" у 2024 році. Також її сукня в стилі Барбі не дуже сподобалася шанувальникам.

Австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі, не увійшла до числа переможців 30-ї щорічної премії Гільдії кіноакторів (SAG), вручення якої відбулося 24 лютого, повідомляє Еxpress.

Фільми "Барбі" та "Оппенгеймер" здобули найбільшу кількість нагород у кіно, кожен з яких отримав по чотири номінації.

Марго Роббі була номінована на премію "Найкраща жіноча роль у головній ролі" за роль у касовому фільмі "Барбі", але нагороду вручили Лілі Гладстон за роль у фільмі "Вбивці квіткового місяця".

На додачу до всього, люди в мережі висміювали Роббі за те, що вона одягла на церемонію нагородження чорну коротку сукню з величезним рожевим шлейфом, яку охрестили "сукня-метелик". Один із користувачів написав у Х: "Марго Роббі — велика акторка і дуже красива жінка. Хто ж одягнув на неї цю гігантську сукню-метелика?". Інший додав: "Боже, я так ненавиджу сукню Марго". Третій прокоментував вбрання Роббі так: "Я справді не хочу бути злим, але чи справді важко не бути трохи пліткаркою?".

Актриса Марго Роббі Фото: instagram.com/margotrobbieess

Актриса Марго Роббі Фото: instagram.com/margotrobbieess

Сама ж Марго раніше з приводу зйомок у фільмі "Барбі" сказала таке: "Неможливо сумувати, коли знаєш, що тобі так пощастило. Очевидно, я думаю, що Ґрету (режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґґ — ред.) слід номінувати як режисерку, тому що те, що вона зробила, — це річ, яка буває раз у кар'єрі, раз у житті. Це їй вдалося і це справді так. Це більше, ніж цей фільм. Це був неймовірний рік для всіх фільмів".

"Барбі" — єдиний фільм, знятий жінкою, який приніс 1,4 мільярда доларів доходу.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ прокоментувала свою відсутність у номінаціях на "Оскар-2024". Марго Роббі, яка виконала головну роль у картині, також не номінували на кінопремію. Утім, фільм "Барбі" отримав вісім номінацій в інших категоріях.