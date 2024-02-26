Ще один Калкін: брат відомого актора з'явився на публіці з нареченою

Рорі Калкін, як і інші родичі Маколея Калкіна, прославився завдяки своєму братові. 34-річний актор з'явився на церемонії вручення нагород Independent Spirit Awards 2024.

Молодший брат Маколея і Кірана, Рорі Калкін, з'явився на червоній доріжці зі своєю нареченою Кейт Арісменді на церемонії вручення нагород Independent Spirit Awards 2024. Рорі прославився завдяки допомозі та протекції свого старшого брата і відтоді встиг знятися в кількох популярних проєктах. Про це пише Daily Mail.

34-річний Рорі з'явився на 39-й щорічній зірковій церемонії нагородження зі своєю дівчиною, оператором Кейт Арісменді. Кейтлін була номінована на премію Independent Spirit Awards 2024 у категорії "Найкраща операторська робота" за роботу над фільмом "Моніка". Також вона працювала над популярним серіалом "Спадкоємці", у якому одну з головних ролей виконав Кіран Калкін.

Рорі — молодший брат акторів Маколея Калкіна і Кірана Калкіна, а також у нього є брати Квінн і Крістіан, і всі п'ятеро нещодавно колективно дебютували в мультсеріалі Amazon Prime Video "Друга найкраща лікарня в Галактиці".

Рорі Калкін і його дівчина Кейт Арісменді Фото: Getty Images

Рорі раніше з'являвся у фільмах "Крик 4", "Повелителі хаосу", "Колумб" і "Знаки".

Кіран раніше ділив екран зі своїм старшим братом Маколеєм у франшизі "Сам удома" і з 37-річним Крістіаном у "Моїй літній історії".

Кіран Калкін і Рорі Калкін Фото: Getty Images

Рорі грав разом зі своєю 39-річною сестрою Квінн Калкін у фільмі "Хороший син".

Хоч майже всі з братів і сестер Маколея Калкіна, у підсумку побудували успішну кар'єру. Але їхні сімейні проблеми так і залишилися невирішеними.

Так, Рорі нещодавно зі сцени церемонії "Еммі" емоційно подякував своїй мамі, 69-річній Патрісії Брентруп, але назвав свого батька Крістофера "Кіта" Калкіна "якимось хлопцем".

Драма оточувала сім'ю Калкіних відтоді, як Маколей прославився в 1990-х роках завдяки своїм ролям у фільмах "Сам удома" і "Дядько Бак".

У віці 16 років Калкін боровся зі своїми батьками за контроль над статками в 50 мільйонів доларів під час їхньої суперечки про опіку над дітьми, в якій брали участь він і його шість братів і сестер.

Маколей Калкін зі своєю дівчиною Брендою Сонг Фото: Getty Images

У своїх мемуарах 2006 року Маколей звинуватив свого батька у фізичному та емоційному насильстві.

Він стверджував, що його батько погрожував вдарити його, коли йому було всього 11 років, коли він вів SNL 1991 року, за використання карток-підказок.

У 2016 році Кіт, який зараз живе відлюдником, сказав, що "більше не вважає Маколея своїм сином", а Кіран не бачив свого батька з 2014 року.

До списку братів і сестер Маколея Калкіна також входять сестри Квінн Калкін, Дакота Калкін, яка померла після того, як її збила машина 2008 року, і зведена сестра Дженніфер Адамсон, яка померла від передозування 2000 року.

Нагадаємо, нещодавно Маколей Калкін отримав зірку на Алеї слави в Лос-Анджелесі. І з'явився на церемонії зі своєю нареченою Брендою Сонг і двома синами.