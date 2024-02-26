В Італії продають віллу Галілея, де жили королева Камілла та її знаменита прабабуся

У Тоскані продають віллу, де любила відпочивати коханка Едуарда VII Аліса Кеппел. І де проводила канікули її правнучка королева Камілла.

В італійській Тоскані продають Віллу дель Омбрелліно, яка колись належала італійському вченому Галілео Галілею. Після маєток належав Алісі Кеппел, коханці Едуарда VII. У дитинстві на віллі часто відпочивала її правнучка, королева Камілла. Про це пише Daily Mail.

Розкішний палац був побудований 1372 року. Він розташований на залитому сонцем пагорбі в Тоскані із захоплюючим видом на місто Флоренцію. Спочатку вілла належала вченому Галілео Галілею.

Вілла дель Омбрелліно, що належить Алісі Кеппел Фото: Italylab

Алісі Кеппел, світській левиці, вілла дісталася 100 років тому, коли британський король Едуард VII купив її за готівку.

Камілла Паркер-Боулз відпочивала тут у дитинстві зі своїм братом Марком і сестрою Аннабель, граючись у хованки у величезних кімнатах, оздоблених фресками, і вільно бігаючи просторою територією, прикрашеною стародавніми статуями.

За життя Аліси тригодинні обіди на терасі обслуговувалися цілими загонами слуг, а на трапези запрошували тільки найтитулованіших і найвідоміших людей свого часу.

"Омбрелліно слугував статусним фантазіям місіс Кеппел, і справді, її життя в цьому італійському раю було не чим іншим, як королівським двором у вигнанні", — згадувала подруга Аліси.

Аліса Кеппел

Тепер величезна будівля стоїть порожньою і занедбаною, її ворота іржавіють, а фарба облупилася. 20 років у палаці ніхто не жив. Віллу дель Омбрелліно виставили на продаж за 23 мільйони фунтів стерлінгів.

Донині Камілла шкодує про те, що її мати Розалінда Шанд прийняла рішення продати його 1972 року — і під час візиту до Флоренції кілька років тому вона сказала Ребекці Інгліш з Daily Mail: "Це така трагедія. Я відчуваю, що мені слід почати кампанію з його викупу".

Це викликало шквал чуток у стародавньому італійському місті про те, що Камілла сподівається на свого чоловіка Чарльза, щоб той додав Омбрелліно до свого великого портфеля нерухомості.

Але, схоже, Чарльз не погодився.

Король Чарльз і королева Камілла у Флоренції Фото: Getty Images

"Ніхто не хоче купувати віллу дель Омбрелліно. Цей об'єкт являє собою комерційну катастрофу. Ніхто не хоче там жити", — сказав цього тижня сусід на пагорбі Беллосгуардо, де розташована ця нерухомість.

За його словами, на віллі занадто багато кімнат, що дуже непрактично. Але сусід зазначив, що сади вілли були прекрасні, поки там усе не зруйнували вандали.

"Сади були спроектовані знаменитим Сесілом Пінсентом і містять колекцію дерев з усього світу. Там були азалії у величезних теракотових горщиках, але дерева зникли, а вандали зруйнували вази з азаліями", — зазначив інсайдер.

Коли місіс Шанд продала нерухомість, будівлю здали в оренду знаменитому Gran Caffè Doney, де збиралися багаті і знамениті у Флоренції, але заклад так і не переїхав туди.

Зрештою будівля перейшла у власність Deutsche Bank, а приміщення здали в суборенду під офіси різним компаніям, включно з Brooks Brothers.

Вони провели там кілька конференцій, заходів і прийомів, але врешті-решт це місце закрили, і воно залишалося порожнім понад 20 років

Після смерті Аліси Кеппел 1947 року будинок успадкувала її друга дочка Вайолет Трефузіс, чия втеча з коханкою, письменницею Вітою Саквілл-Вест, шокувала лондонське суспільство в 1920-х роках і змусила місіс Кеппел — яка вже перебувала у сварці з королівським двором, тому що нинішній король Георг V, який не схвалив її, — виїхати з Британії.

Вайолет Трефузіс на віллі Омбрелліно Фото: Italylab

Проте Аліса зберегла постійний номер у готелі The Ritz у Лондоні з численними прилеглими приміщеннями для персоналу і переїхала туди назавжди під час війни.

Місцеві жителі кажуть, що Омбрелліно німці використовували для тортур над полоненими після капітуляції Італії у вересні 1943 року і до серпня 1944 року, коли було звільнено Флоренцію.

Чи так це було, місіс Кеппел так і не дізналася.

Вона повернулася в Омбрелліно 1946 року і саме там, через рік, померла від цирозу печінки.

Її чоловік Джордж, який пережив безліч зрад своєї дружини — не кажучи вже про її тривалий роман з королем — був настільки вбитий горем, що помер там через два місяці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про королеву Каміллу. Про низку цікавих фактів, пов'язаних з дружиною короля Чарльза. І про те, що Камілла завжди захоплювалася своєю прабабусею Алісою Кеппел.