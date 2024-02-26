Linkin Park випустили нову пісню з вокалом покійного Честера Беннінгтона (відео)

Пісню було записано 2017 року, але вона так і не потрапила до альбому гурту під назвою "One More Light". Тепер же її занесено до 20-ки видатних хітів Linkin Park.

Пісня "Friendly Fire" ("Дружній вогонь") з вокалом покійного фронтмена колективу Linkin Park Честера Беннінгтона, яка увійде до нового альбому хітів гурту "Papercuts — Singles Collection 2000-2023", зазвучала через майже сім років після смерті артиста, пише People.

Цей трек був написаний під час сесій "One More Light" (2017). Сьомий альбом гурту став їхнім останнім перед його розпадом, а згаданий трек так і не був записаний.

Члени гурту, що залишилися, вирішили возз'єднатися і зробити цю пісню провідним синглом нового альбому, випуск якого заплановано на 12 квітня цього року. Вони також створили кліп на трек, включивши до нього архівні студійні та концертні кадри, які раніше ніде не публікувалися.

За словами гітариста гурту Бреда Делсона, "Friendly Fire" завжди був однією з їхніх улюблених пісень, але як включити його в платівку, тоді вони так і не придумали.

"Щось у цьому було не так, тому, коли справа дійшла до фінішу, ми вирішили відкласти це на потім", — додав 46-річний музикант.

У світлі нового переосмислення пісні члени Linkin Park називають її однією з найпотужніших.

"Коли ми почали шукати невиданий трек для включення до нашої колекції найкращих хітів, я був вражений силою пісні, силою оповіді, силою вокалу, звуковим ландшафтом, і я дійсно подумав, що це ближче, ніж ми тоді припускали", — пояснив Делсон.

У кліп включено архівні кадри записів і концертів гурту

Гурт Linkin Park було засновано 1996 року. Міжнародну популярність їй приніс альбом Hybrid Theory (2000). Він розійшовся світом у кількості 32 мільйонів копій. Загалом гурт продав понад 100 мільйонів дисків.

Вокаліст Linkin Park Честер Беннінгтон помер у віці 41 року. 20 липня 2017 року він вчинив самогубство. Музиканта знайшли повішеним у його резиденції Пало-Вердес у Лос-Анджелесі. У нього залишилася дружина Талінда Бентлі Беннінгтон, з якою вони прожили близько 11 років, і шестеро дітей.

Раніше Фокус писав, що в мережі опублікували останню пісню соліста Linkin Park.