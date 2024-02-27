"Став злішим": як війна змінила чоловіка Марічки Падалко (фото)

Єгор Соболєв командує підрозділом БПЛА на фронті. На захист України від окупантів чоловік став у перші дні повномасштабної війни з Росією.

Журналіст і політик Єгор Соболєв — чоловік телеведучої Марічки Падалко — змінився після того, як вступив до лав української армії, щоб захищати країну від російських окупантів. Про це його дружина розповіла в інтерв'ю "Обозревателю".

За словами Марічки Падалко, особисто вона не помічає сильних змін у характері чоловіка. Однак сам Єгор Соболєв каже, що вони є.

"Я особливо не помічаю, що Єгор змінився, але він каже, що став злішим. Скоріше — для себе, тому що стосовно сім'ї, якихось побутових речей — він дуже спокійний. Мені здається, що поки це не критично. І він усвідомлює, що треба буде над цим працювати", — розповіла Падалко журналістам.

Вона додала, що "велика війна" сильно змінила і її. Зокрема, телеведучій дедалі важче почуватися щасливою і знаходити позитивні емоції в дрібницях. І це пов'язано не тільки з тим, що вона тривожиться за життя і здоров'я чоловіка, який перебуває на передовій.

"Стало важко знаходити моменти, щоб почуватися щасливою, відчувати радість. Цю навичку я втратила. Думаю, це пов'язано не тільки з тим, що мій чоловік перебуває на фронті, а ось — взагалі. Раніше мені легко було відчути радість від найменших речей, зараз ні, навіть коли до цього є всі умови", — поділилася українська телеведуча.

Єгору Соболєву 46 років, він народився в Краснодарі, українське громадянство набув 2004 року. У шлюбі з Марічкою Падалко у нього народилося троє дітей — Михайло (16 років), Марія (15 років) і Катерина (13 років).

Зазначимо, що ще в червні 2021 року Соболєв пройшов військові збори у складі однієї з бригад ЗСУ та отримав військову спеціальність "стрілець". У серпні 2021 року уклав контракт із підрозділом територіальної оборони. Чоловік брав участь у визволенні Ірпеня, воював на Сході та на Півдні України. Зараз командує підрозділом БПЛА.

Марічка Падалко говорить про те, що їй потрібно бути сильною заради чоловіка, який зараз виконує бойові завдання на фронті Фото: Instagram/marichkapadalko/

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