Королева Данії Мері вийшла на публіку після тривалої перерви (фото)

Після коронації чоловіка Фредеріка на початку 2024 року Мері також отримала новий титул та стала називатися королевою. Певний час данський монарх виконував публічні обовʼязки без дружини.

Королева Данії Мері вийшла на публіку після тривалої перерви. Знімками ділиться офіційний акаунт королівської родини в Instagram.

Дружина короля Фредеріка Х вручила нагороди Міністерства освіти та досліджень Elite Research Awards 2024.

"Премія EliteForsk щороку присуджується дослідникам, чиї дослідження мають міжнародний вищий клас. Королева також присудила туристичні стипендії 18 талановитим докторантам. Мета стипендій полягає в тому, щоб навчатися перебувати в найкращих дослідницьких середовищах у світі", — зазначили представники королівської родини.

Для виходу у світ без чоловіка монарша персона обрала темно-синій штанний костюм у діловому стилі, який складався з піджака (819 доларів) та розкльошених штанів (439 доларів). Вбрання королеви Данії було від лондонського бренду The Fold.

До образу Мері додала шкіряний клатч Quidam Bags.

Королева Данії Мері вручила нагороди Фото: Getty Images

На ногах дружини Фредеріка Х були туфлі Gianvito Rossi.

Королева Данії Мері вручила нагороди

Тривалий час Мері не зʼявлялася на публіці після коронації чоловіка на початку року. До того ж, ходили чутки про зради монарха з мексиканською світською левицею Женевʼєвою Казановою. Втім, подружжя все спростовувало.

Королівська родина Данії

Нагадаємо, король Данії Фредерік Х відвідав службу, на якій молилися за Україну.

Також Фокус писав про коронацію Фредеріка Х 14 січня 2024 року.