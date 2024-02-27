"Ходячі мерці: Ті, що вижили": чим вразив глядачів перший епізод спін-оффу

Глядачі стверджують, що спін-офф серіалу — "шоу зовсім іншого рівня". Перша серія вийшла дуже багатообіцяючою.

Спін-офф серіалу "Ходячі мерці" під назвою ""Ходячі мерці: Ті, що вижили", перший епізод якого вже вийшов на екрани, вразив фанатів. Вони назвали його "шоу зовсім іншого рівня", пише Daily Mail.

Перший епізод під назвою "Роки" розпочався через п'ять років після вибуху моста, коли головний герой Рік Граймс подумував про самогубство осколком скла після перегляду по телебаченню повідомлень про вибух, внаслідок якого загинули інші, хто вижив у постапокаліптичному світі. Він працював "вантажоодержувачем" у Військових силах Цивільної Республіки, CRM, вбиваючи ходячих мерців у рамках спроби стати громадянином CRM. Рік спробував втекти, відрубавши собі руку сокирою, щоб звільнитися від наручників, але офіцер CRM зупинив його за допомогою електрошокера.

Потім у шоу було показано епізод зі снів, у якому Рік уперше зустрічає Мішон (Данай Гуріра), тепер дружину Ріка, коли вона просто сиділа на лавці в парку і їла обід перед апокаліпсисом. Потім чоловік прокинувся в лікарні CRM із забинтованою рукою.

"Це шоу зовсім іншого рівня, будь-хто, хто кинув дивитися, обов'язково подивіться це шоу", "Я відмовився від "Ходячих мерців", але цей новий серіал видається багатообіцяючим!", "Якщо ви шанувальник "Ходячих мерців", новий серіал із Ріком і Мачоуном просто приголомшливий!", "Новий серіал "Ходячих мерців" просто вилікував мою депресію. Я люблю Ріка", "Прем'єра серіалу #TheOnesWhoLive може стати найвеличнішим епізодом "Ходячих мерців" усіх часів. "Акторська гра, операторська робота, побудова світу, оповідь... Усе настільки близько до досконалості, наскільки можна очікувати від #TWD", — захоплюється публіка.

Глядачі вражені першим епізодом спін-оффу Фото: Скриншот

"Ходячі мерці" — це американський постапокаліптичний телесеріал, розроблений Френком Дарабонтом і заснований на однойменній серії коміксів, створеній Робертом Кіркманом, Тоні Муром і Чарлі Адлардом. У центрі сюжету невелика група людей, які намагаються вижити під час зомбі-апокаліпсису. Перший сезон вийшов на екрани 2010 року, а на сьогодні серіал налічує вже 11 сезонів, останній з яких закінчився в листопаді 2022 року.

"Ходячі мерці: Ті, що вижили" — останній із низки спін-оффів оригінального серіалу, зокрема "Бійтеся ходячих мерців" і "Ходячі мерці: Світ за межами". У квітні 2023 року було оголошено про розробку ще одного серіалу під назвою "Ще більше історій зі всесвіту Ходячих мерців".

Раніше Фокус писав, що з'явився тизер серіалу "Ходячі мерці: ті, що вижили".