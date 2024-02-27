Операція "Міст Менай": план на випадок смерті короля Чарльза ІІІ готовий, — ЗМІ

Спочатку кодові назви були введені, щоб запобігти витоку новин про смерть у королівській родині. Однак тепер вони стали загальновідомими. Після всіх заходів Вільям стане новим королем Великої Британії.

Події, пов'язані зі смертю королеви Єлизавети ІІ, пройшли без збоїв. Це пов'язано з тим, що в рамках плану під назвою "Операція "Лондонський міст" було ретельно продумано кожну деталь. У короля Чарльза III є аналогічний план на випадок його смерті, повідомляє Еxpress.

Король Чарльз зійшов на престол 8 вересня 2022 року, у день смерті його матері королеви Єлизавети. Заходи, пов'язані з її смертю, та урочистий державний похорон 19 вересня відбулися чітко за планом.

За інформацією журналістів, для короля Чарльза ІІІ також розроблено план на випадок його смерті під кодовою назвою "Операція "Міст Менай". Він включатиме детальну інформацію про те, як громадськість буде проінформована про його смерть, повну інформацію про те, що станеться протягом 10 днів після смерті короля і куди відправиться його труна.

Що відомо про операцію "Міст Менай"

Операція "Міст Менай" — кодова назва плану на випадок смерті та державного похорону короля Чарльза. У ньому обумовлюються ключові події та оголошення, наприклад, як буде оголошено про смерть різними каналами зв'язку, що станеться під час офіційної жалоби і як пройде похорон. Основна причина складання детального плану — забезпечити плавний перехід влади між двома монархами, в даному випадку від правління короля Чарльза до правління принца Вільяма.

Чому обрано таку назву

Міст Менай — підвісний міст в Уельсі, який перетинає протоку Менай між островом Англсі та материковою частиною Уельсу. Назву було обрано через довгі та міцні стосунки короля з Уельсом.

Чарльз був принцом Уельським найдовше (64 роки і 44 дні) і найстарішою людиною, яка обіймала цю посаду. Він отримав цей титул, коли йому було дев'ять років, після вступу на престол його матері. Крім цього, король провів семестр в Університетському коледжі Уельсу, вивчаючи валлійську мову, і, як відомо, використовує валлійські фрази під час виголошення промов у країні. Чарльз також відвідував Уельс щоліта, коли він був принцом Уельським.

Як суспільство дізнається про смерть короля

Публіка дізнається про смерть короля Чарльза так само, як і про смерть покійної королеви. Одразу після смерті монарха відбувається каскад дзвінків, що інформує про те, що трапилося, ключових посадовців, таких як прем'єр-міністр, секретар кабінету міністрів, а також кількох міністрів і урядових чиновників.

Щойно відповідні люди будуть проінформовані, про смерть короля буде оголошено ведучим у прямому ефірі новин на каналі BBC, а інші засоби масової інформації візьмуть з цього приклад.

Як розвиватиметься операція "Міст Менай"

На думку журналістів, операція "Міст Менай", ймовірно, буде багато в чому схожа з операцією "Лондонський міст". Після всіх заходів Вільям стане королем разом зі своєю дружиною Кейт, яка, як очікується, стане королевою-консортом.

Потім новий король підготується до звернення до нації, як це зробив Карл наступного дня після смерті його матері, і перед похороном країна вступить у період національної жалоби.

День смерті короля буде відомий як "День Д", а наступні дні будуть називатися "День Д+1", "День Д+2" і так далі. Ключовими подіями в період жалоби стануть перенесення труни у Вестмінстер-хол і її поховання, щоб дати можливість публіці висловити свою повагу.

Чому смерті монархів мають кодові назви

Спочатку кодові назви були введені, щоб запобігти витоку новин про смерть у королівській родині в пресу до офіційного оголошення. Однак тепер кодові імена стали загальновідомими. Похорон покійного принца Філіпа проводили під назвою "Операція Форт-Брідж". Смерть короля Георга VI була закодована "Кут Гайд-парку".

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що король Чарльз ІІІ звертався до грецького православного ченця за духовною порадою. Король Великої Британії кілька разів відвідував гору Афон. У нього є свої покої в одному з чоловічих монастирів.