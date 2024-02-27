Календар краси на березень 2024 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У березні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в березні 2024 року.

Місячний календар краси на березень 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 3, 8, 14, 17, 22 березня

Манікюр і педикюр: 5-6, 25-26 березня

Видалення пігментних плям, бородавок: 13-26 березня

Епіляція та депіляція: 1-9, 26-31 березня

Схуднення: 1-10, 26-31 березня

Хірургічні операції: 1-10, 26-31 березня

Лікування зубів: 6, 15-16, 26-31 березня

Астрологи підкреслюють, що в період Зростального Місяця (11-24 березня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (25 березня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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