"Приклад жінки": Катя Осадча привітала маму з днем народження (фото)

До привітань також приєднався Юрій Горбунов. Він зізнався, що любить та поважає тещу.

Українська телеведуча Катя Осадча привітала маму з днем народження. Знімками з іменинницею зірка екрану поділилася в Instagram.

"Я щороку не втомлююсь повторювати, що ти для мене абсолютний приклад жінки, що іде в ногу з часом, потрібно сісти за кермо — добре, потрібно опанувати всі гаджети — звичайно, болить спина — йога. І це не про можливості, це про бажання!!!" — написала Катя Осадча.

Зокрема, мама трьох дітей показала кілька знімків з мамою. Іменинниця позувала із зірковою донькою, домашніми улюбленцями, онуком та квітами.

Катя Осадча привітала маму з днем народження

"Многая літа, Олена Олександрівна!! Ви велика молодець! Любимо і поважаємо!!" — приєднався до привітань чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов.

Зіркова пара одружена з 2017 року та виховує двох спільних синів — Івана та Данила. Також у телеведучої є син Ілля від першого шлюбу, який наразі навчається в США та час від часу бачиться з мамою та своїми маленькими братиками.

Катя Осадча та Юрій Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Нагадаємо, Юрій Горбунов розповів про кризи у шлюбі з Осадчою та зізнався, як вони відсвяткували річницю одруження.

Також Фокус писав про день народження старшого сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова.