Зірка серіалу "Стримай свій ентузіазм" Річард Льюїс помер від серцевого нападу

Річард Льюїс помер у віці 76 років. Раніше йому поставили діагноз хвороба Паркінсона.

Американський актор і стендап-комік Річард Льюїс, який прославився своєю роллю у фільмі "Стримай свій ентузіазм", помер у віці 76 років, повідомляє Мirror.

Культовий актор помер 27 лютого ввечері у своєму будинку в Лос-Анджелесі від серцевого нападу. У квітні 2023 року Річард повідомив, що після сканування мозку в нього діагностували хворобу Паркінсона. Його публіцист Джефф Абрахам оголосив у середу, 28 лютого, сумну новину про його смерть. У своїй заяві Джефф сказав: "Його дружина Джойс Лапінскі дякує всім за любов, дружбу і підтримку і просить наразі дотримуватися конфіденційності". Комік Альберт Брукс написав: "Спочивай з миром, Річард Льюїс. Геніально кумедна людина, за якою всі будуть сумувати. Світ потребує його зараз більше, ніж будь-коли".

Річард зробив надзвичайно успішну кар'єру актора, письменника та коміка. Він зіграв Марті Голда, романтичного головного героя разом із Джеймі Лі Кертісом у серіалі "Усе, окрім кохання", і невротичного принца Джона у фільмі Мела Брукса "Робін Гуд: Чоловіки в трико". Потім він знявся разом із Ларрі Девідом у серіалі "Стримай свій ентузіазм".

Девід нещодавно торкнувся проблем зі здоров'ям свого "великого друга", повідомивши, що Річард не зможе бути присутнім на прем'єрі 10-го сезону серіалу "Поміркуй свій ентузіазм", яка відбулася 31 січня. Лише 10 днів тому Річард востаннє зайшов на X, щоб похвалити "Поміркуй свій ентузіазм". "Яка ніч! Мені сподобався третій епізод", — написав він.

Раніше Річард Льюїс поділився з шанувальниками інформацією про своє здоров'я і планами на майбутнє: "На щастя, хвороба прогресує дуже повільно, а я приймаю правильні ліки, і це круто. Я просто хотів, щоб ви знали, що це саме так. Я закінчив зі стендапом, я просто зосереджуюся на письменництві та акторстві. У мене хвороба Паркінсона, але я перебуваю під наглядом лікаря, і все гаразд. Я люблю свою дружину, своє маленьке цуценя, люблю всіх своїх друзів і шанувальників".

Річард був відомий тим, що носив повністю чорний одяг. Він розповів GQ, що його фірмовий образ з'явився випадково після того, як у дитинстві він подивився телевізійний вестерн Have Gun — Will Travel. Comedy Central назвав Льюїса одним із 50 найкращих стендап-коміків усіх часів, і його занесли до списку найвпливовіших гумористів 20-го століття за версією журналу GQ.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що помер Кріс Готьє, зірка серіалів "Одного разу в казці" і "Надприродне". Кріс Готьє помер у 48 років. Актор знімався в багатьох популярних серіалах.