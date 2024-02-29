Дворецький розповів, які чотири продукти не їдять члени королівської сім'ї

Королівська сім'я, можливо, зможе насолодитися одними з найрозкішніших страв на планеті, приготованими висококласними кухарями. Але є продукти, які їм не можна їсти.

Ви можете подумати, що немає жодних обмежень на високоякісні продукти, які вживають члени королівської сім'ї. Однак, за словами колишніх членів королівської сім'ї, а також самих короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли, це не зовсім так. Є чотири продукти, які вони категорично ніколи не їдять. Про заборони королівського меню розповів колишній дворецький і експерт з етикету Грант Гарролд, пише Еxpress.

Один із продуктів, заборонених для членів королівської сім'ї, пов'язаний із ризиком харчового отруєння.

"Під час обіду члени королівської сім'ї мають бути обережними з молюсками через можливе отруєння. Це дуже розумний крок — відмовитися від вживання морепродуктів. Ми не хочемо, щоб у членів королівської родини була серйозна реакція на харчове отруєння. Особливо, якщо вони перебувають у закордонному турне. Тому зазвичай ви не знайдете цього в королівському меню". — сказав Гаррольд.

Однак правила створені для того, щоб їх порушувати. Чарльз і Кейт час від часу нехтували ними. Ще 2013 року Чарльз не втримався і взяв собі пару устриць під час відвідування фестивалю устриць у Вітстаблі. Кейт під час відвідин Багамських островів 2022 року скуштувала місцевий делікатес, який, за даними журналістів, "зазвичай вважається геніталіями самця морського равлика". Однак здебільшого члени королівської сім'ї схильні відмовлятися від молюсків про всяк випадок.

Два інші продукти, яких члени королівської сім'ї уникають, є набагато більш поширеними і більшість із нас включають їх у свій раціон — це цибуля і часник.

"У Букінгемському палаці не готують із часником. Вважаю, на випадок виникнення відрижки. Часнику в меню взагалі немає, а цибулі — в невеликих кількостях, імовірно, з тих самих причин", — пояснив Джон Гіггінс.

Остання їжа, яку ніколи не подадуть у палаці, це фуа-гра, тому що Чарльз багато років тому ввів заборону на цю страву через "неетичний спосіб приготування". Щоб приготувати фуа-гра, качок і гусей жорстоко годують доти, доки їхня печінка не збільшиться, але ця практика засуджується багатьма групами із захисту прав тварин. Монарх, як прихильник органічного землеробства і здорового способу життя, теж проти неї.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що план на випадок смерті короля Чарльза ІІІ готовий. Він відомий під кодовою назвою "Операція "Міст Менай".