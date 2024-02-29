Як правильно обрати сережки під форму свого обличчя

Сережки — це аксесуари, які використовують для прикраси вух. Їх виготовляють з різних матеріалів, таких як золото, срібло, дорогоцінні камені або натуральні матеріали і інші. Вони мають різні форми і дизайни, сама тому сережки завжди можуть доповнити ваш образ та вигляд.

Звісно при виборі сережок головне обирати такі варіанти, які вам подобаються і в яких ви відчуваєте себе комфортно. А як це зробити правильно з професійного погляду розповіла стиліст Іванна Булкат.

"Якщо у вас кругле обличчя, мʼякі щоки та слабо виражені вилиці обирайте округлі та згладжені форми прикрас. Якщо ж овал вашого лиця гострий тоді ваші сережки повинні мати чіткі та такі ж самі гострі форми. Аналіз по розміру. Тут усе просто діємо по принципу співрозмірності, тобто, якщо ви власниця великого розміру обличчя, тоді вам підходять великі, масивні прикраси. На середнє обличчя — середнього розміру, на маленьке — дрібні та акуратні сережки",- відзначила стиліст.

Кругла форма обличчя

Існує багато видів сережок, які можна підібрати для обличчя з круглою формою. Деякі з них включають сережки-краплі, сережки-обручі або сережки-кола.

Сережки-краплі — це маленькі прикраси в формі крапель, вони дуже популярні серед багатьох жінок.

Сережки-обручі — це вид сережок, які мають кільцеву форму. Цей тип сережок може бути прикрасою для будь-якого вбрання або зачіски, надаючи образу додаткового шарму.

Сережки-кола — це український термін, який означає штучні прикраси для вух у формі кільця, які зазвичай виготовляються з металу або пластику.

Овальна форма обличчя

Для цієї форми обличчя краще за все обирати сережки, які мають кутові або геометричні форми. Також підходять довгі сережки або сережки з візерунками, що створюють вертикальну лінію. Уникайте широких колечок або сережок, які візуально збільшують ширину вашого обличчя.

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Квадратна форма обличчя

Для квадратного обличчя довгі та кутасті сережки можуть допомогти подовжити обличчя та пом’якшити гострі кути. Сережки-кільця, довгі висячі сережки та вузькі сережки-краплі — усе це може бути приємним вибором. Уникайте занадто квадратних або геометричних сережок, оскільки вони можуть підкреслити кутасті риси квадратного обличчя.

Серцеподібна форма обличчя

Якщо у вас серцеподібна форма обличчя, вам пасуватимуть сережки-куля, сережки-каплі або сережки з геометричними формами, такими як трикутники або прямокутники. Важливо, щоб вони були відносно невеликими і не заважали вам.

Трикутна форма обличчя

Трикутна форма обличчя виглядає найкраще з сережками, що мають форму кульки або кришталю, щоб вирівняти візуально вузький хвіст. Також підійдуть об'ємні обручі або сережки у формі трикутника, щоб зробити обличчя більш візуально збалансованим. Важливо вибирати сережки, які не будуть перетягувати обличчя вниз, а будуть робити акцент на верхній частині обличчя.

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