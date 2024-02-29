У Лондоні продають колишнє посольство Італії, куплене для Беніто Муссоліні

Розкішну нерухомість в едвардіанському стилі не виставляли на продаж понад 100 років. Тепер особняк у Белгравії продають за 21 мільйон фунтів стерлінгів.

Маленький шматочок Італії щойно відкрився для потенційного нового домовласника. Колишнє італійське посольство в лондонському престижному районі Белгравія виставлено на продаж за орієнтовною ціною в 21 500 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Tatler.

Побудований на рубежі 20-го століття, особняк в едвардіанському стилі площею 7948 кв. футів упродовж століття був посольством Італії. А колись його купили для диктатора Беніто Муссоліні.

Беніто Муссоліні Фото: Getty Images

З чуток, один із таунхаусів поблизу послужив джерелом натхнення для резиденції Г'юго Дракса, противника в знаменитому протистоянні Джеймса Бонда в "Місячному гонщику". Дракс був названий на честь сера Реджинальда Дракса, однокласника автора і творця Бонда Яна Флемінга. Флемінг жив неподалік, на Ебері-стріт, з 1945 по 1953 рік.

Колишнє посольство Італії

1923 року особняк у Белгравії був придбаний італійським урядом під своє посольство. Це було тоді, коли Італією керував фашистський диктатор Беніто Муссоліні. З 1932 по 1939 рік граф Діно Гранді був послом Італії у Великій Британії. Серед гостей, які відвідали будинок, були лорд Ллойд Джордж, Волліс Сімпсон і леді Александра Керзон. Гранді намагався домогтися миру між Великою Британією та Італією після початку Другої світової війни, коли Муссоліні вступив у союз з Адольфом Гітлером. Зрештою його зняли зі своєї посади в жовтні 1939 року.

Після закінчення війни особняк був перетворений на офіс посольства італійського військового аташе. Аташе представляє персонал, який працює в італійських збройних силах. У 2005 році вони все-таки покинули це приміщення.

У сусідніх таунхаусах проживали багатії та аристократи: від 4-го графа Лічфілда до 1-го маркіза Віллінгдона і віце-короля Індії.

У період з 2009 по 2011 рік посольство було перетворено на приватний будинок. На цокольному поверсі є кінозал, а також приміщення для персоналу, гардеробні для гостей і мармурові каміни епохи Регентства.

Чарльз Ллойд, голова компанії Beauchamp Estates (Мейфер і Белгравія), який займатиметься продажем, охарактеризував особняк як "розкішний і в бездоганному стані".

Нагадаємо, раніше в Італії виставили на продаж віллу Галілео Галілея, де проводила канікули королева Камілла.