Верхи на коні: Андрій Данилко показав свої дитячі фото

Артист опублікував дві фотографії, зроблені в ранньому дитинстві. Одна з них — портрет, а друга зроблена під час новорічних свят.

Український артист Андрій Данилко, більш відомий українцям в образі Вєрки Сердючки, поділився своїми дитячими фотографіями. Знімки виконавець опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Перший із них — це чорно-білий портрет. На ньому Андрій, одягнений у білу сорочку, посміхається в об'єктив фотоапарата. У майбутньої зірки української естради коротка стрижка з акуратним чубчиком.

"А чи вгадає хто-небудь рік?" — підписав артист фотографію.

Андрій Данилко показав шанувальникам свій чорно-білий портрет із дитинства Фото: v_serduchka/instagram

Друга фотографія вже кольорова. На ній маленький Анрей Данилко сидить верхи на дерев'яній конячці. У хлопчика все та ж стрижка з чубчиком трохи вище брів. Одягнений він у штани, теплу білу сорочку з принтом із червоних дитячих машинок, світло-коричневу кофту і сірі штани. На задньому плані — прикрашена новорічна ялинка і дитячі іграшки.

Андрій Данилко в Новий рік верхи на іграшковій конячці Фото: v_serduchka/instagram

Користувачі соцмережі захопилися дитячим фото зірки і залишили під ним теплі коментарі:

Чи здогадувався цей чарівний хлопчик-українець, що він буде неповторним, неперевершеним і найулюбленішим, найулюбленішим!

Просто ангел, коли дивишся на таке миле фото, то мимоволі посміхаєшся цьому хлопчику.

Боже, яка солодка булочка.

У цей світ прийшов такий талановитий і чудовий хлопчисько.

Обожнюю Андрія Михайловича, справжнісінький, щедрий, красивий, талановитий, працездатний, а його почуття гумору, його пісні, його текст у мюзиклах тих років, його талант загалом.

Суцільна любов! Ці очі й усмішка!

Це найкрасивіший хлопчик, якого я бачила.

Мені здасться, що фото з випускного в садку. Років 7 цьому чарівному хлопчику.

Нагадаємо, наприкінці лютого кузен Меган Маркл показав її дитячі фото. На рідкісних знімках із сімейного архіву майбутня дружина принца Гаррі зображена в оточенні родичів: бабусі по материнській лінії Жанетт і батька Томаса. На першому фото Меган Маркл зовсім ще дитина на руках у родички, а на другому вона вже в більш свідомому віці знята разом з усміхненим батьком.

А дещо раніше брат принцеси Діани показав її рідкісні дитячі фото. Граф Чарльз Спенсер опублікував фото з хрестин своєї знаменитої сестри, відзначаючи день народження матері. Він часто ділиться знімками із сімейного архіву.