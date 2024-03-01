Памела Андерсон назвала найважчу річ у житті

Знаменитість шість разів була заміжня. Однак зараз вона зізнається, що нічого не знає про стосунки.

56-річна американська акторка і модель Памела Андерсон стала героїнею нового номера журналу Highsnobriety, в якому не тільки позувала в ролі красуні-городниці, а й поділилася з читачами життєвим досвідом.

Зокрема акторка розповіла про те, що є в житті основою.

"Любов — найважливіша річ у світі. Тож, якщо ви закохані, ви сміливі, і це важливо цінувати. Бути самотнім — це добре. Якщо ти можеш бути один, то, напевно, ти можеш бути і з іншою людиною. Я нічого не розумію у стосунках", — розговорилася вона.

Партнерів актриса порівняла з дзеркалами.

"Ти закохуєшся в людей, щоб оголити ту частину себе, через яку тобі потрібно пройти. Стосунки — це дзеркала. Можна любити когось, але не змінити його. І іноді найправильніше, що потрібно зробити тому, хто любить, — це піти з дороги", — вважає Памела.

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За її словами, сльози розставання стосуються не тільки людини, з якою розлучаєшся.

"Вони про все твоє життя... Послухай, це не має бути легко. Стосунки — одна з найважчих речей, у яку ви можете зануритися", — наголосила зірка.

Свого часу Памела була одружена з музикантом Томмі Лі, від якого народила синів Ділана Джаггера Лі (26 років) і Брендона Томаса Лі (27 років). Також вона пов'язувала себе узами шлюбу зі співаком Кідом Роком, двічі — з гравцем у покер Ріком Саломоном, зі співпродюсером "Бетмена" Джоном Пітерсом, а зовсім недавно розлучилася з Деном Гейхерстом. Зараз вона самотня і насолоджується цим станом.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон розповіла, чому відмовилася від макіяжу.