"Важко повірити": як змінився Володимир Дантес за 10 років (фото)

Радіоведучий і співак Володимир Дантес показав два знімки, зроблені з різницею в 10 років. На першому з них він зображений у 25-річному віці.

Співак і ведучий Володимир Дантес показав, як змінився за минуле десятиліття. Кадри радіоведучий опублікував у сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На першому знімку Володимиру Дантесу 25 років. У нього кучеряве волосся, довжиною до лінії підборіддя. Співак одягнений у чорну шкіряну куртку і чорну футболку з принтом у білий горошок. На другій світлині співаку і ведучому 35 років. Він усміхається на знімку, позуючи в чорній теплій шапці. Одягнений Дантес у худі в спортивному стилі. До свого образу співак додав легку неголеність.

Володимир Дантес практично не змінився за останні 10 років Фото: Скриншот

Зазначимо, що обидва фотознімки зробила фотограф Мая Максимова. Вона також опублікувала їх у сторіс на своїй сторінці в Instagram, підписавши: "Важко повірити, але обидва ці фото з різницею в 10 років робила я".

Володимир Дантес (Володимир Гудков) — український співак, телеведучий, радіоведучий, ексучасник гурту "ДіО.фільми", який розпався 2015 року. Народився 28 червня 1988 року в Харкові в родині міліціонера. Народився 28 червня 1988 року в сім'ї міліціонера. У листопаді 2008 разом із Вадимом Олійником переміг у проєкті "Фабрика зірок-2", створивши дует "Дантес & Олійник". 4 березня 2010 р. відбувся реліз дебютного альбому гурту — "Мені вже 20". Після розпаду гурту ДіО.фільми у квітні 2015 року обрав кар'єру ведучого. 8 липня 2015 року одружився із солісткою гурту "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою. 18 березня 2022 року пара заявила про розлучення у своєму Instagram.

Нагадаємо, у другій половині лютого Даша Кацуріна показала зворушливі кадри Дантеса з її сином. На одному з фото Володимир Дантес тримав лабрадудля Василя в руці, а іншою взяв за руку сина коханої. Вони позували на тлі сходів.

А наприкінці січня Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом у Карпатах. Зіркова пара поїхала в Івано-Франківську область. Вони показалися на тлі засніжених карпатських пейзажів.