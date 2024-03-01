Дизайнер Томмі Гілфігер розкритикував любительок мішкуватих джинсів

Бренд Tommy Hilfiger пропонує своїм покупцям модель джинсів, яка не подобається його засновнику.

Відомий 72-річний американський дизайнер Томмі Гілфігер заявив, що "ненавидить бачити на жінках мішкуваті джинси". Ці слова прозвучали під час благодійного обіду Old Bags у ресторані Breakers у Палм-Біч, штат Флорида, де його дружину Ді Оклеппо Гілфігер було нагороджено за внесок у моду та філантропію, пише Page Six.

"Я думаю, що вони мають жахливий вигляд на жінках. Я хочу бачити на жіночій фігурі щось облягаюче. Воно має бути більш підтягнутим і жіночним або трохи більш обтислим у стегнах", — зазначив гуру моди.

За його словами, йому дуже подобається вулична мода в Палм-Біч.

"У Нью-Йорку ми любимо носити чорне. Мій одяг насправді краще продається у Флориді, Каліфорнії та Техасі. Багато туристів купують мій одяг у Нью-Йорку і забирають його назад, звідки б він не приїхав".

Дівчина в мішкуватих джинсах Фото: H&M

Заява Гілфігера щодо джинсів не сподобалася користувачам соцмереж, і багато хто розкритикував її.

"Як ви смієте казати, що жінки мають жахливий вигляд у мішкуватих джинсах, якщо вони, чорт забирай, не питають вашої думки", "Ти маєш вигляд, як Маппет, у синьому велюровому костюмі, ти маєш безглуздий вигляд!", "Я ненавиджу бачити, як жінки оголюють свою дупу, жіноча мода завжди була створена для того, щоб подобатися чоловікам, це огидно й завдає мені дискомфорту", "Ну, я ненавиджу чоловіків в оксамитових куртках", — пишуть у коментарях.

Попри заяви, Томмі продає мішкуваті джинси для жінок

Це не вперше, коли Томмі піддається критиці. У 2015 році 19-річна Джіджі Хадід взяла участь в осінньо-зимовому показі Tommy Hilfiger під час Тижня моди в Нью-Йорку. Вона пройшлася подіумом у червоно-біло-синьому вільному шкіряному пончо.

"Наш директор із кастингу сказав: "Вона не зовсім підходить, тому що, знаєте, вона не така висока, як інші дівчата, і не така худа". Тому вони одягли на неї червоно-біло-синє пончо. На жаль, він покрив більшу частину її тіла, але отримав мільйони переглядів, тож я сказав, чому б нам не попросити її розробити для нас лінію", — розповідав пізніше Томмі.

Люди були обурені коментарями і звинуватили Томмі в тому, що він ганьбить тіло Джіджі, хоча сама модель заступилася за дизайнера.

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