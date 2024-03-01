Кім Кардаш'ян розлютилася на Каньє Веста через його зайву балакучість

Кім Кардаш'ян дуже не подобається, що Каньє виносить їхні проблеми в публічну площину, наражаючи на небезпеку дітей.

Не встиг репер Каньє Вест закликати своїх шанувальників бойкотувати Adidas, як наступною на черзі стала його колишня дружина Кім Кардаш'ян, яку він знову публічно почав розпікати через дітей на своїй сторінці в Instagram. Це дуже не сподобалося зірці реаліті-шоу, пише TMZ.

Музикант попросив її забрати їхніх чотирьох дітей з ексклюзивної початкової школи, яку вони зараз відвідують.

"Кім забери моїх дітей із Сьєрра-Каньйона, тепер це фальшива школа для знаменитостей, яких використовує "система", — написав Каньє великими літерами.

Каньє Вест публічно назвав школу, куди ходять його діти Фото: kanyewest/instagram

За інформацією видання, Кім "розчарована його постійними публічними нападками і тим, що він називає школу, тому що це щоразу створює проблеми безпеки і захищеності їхніх дітей".

Ба більше, їй дуже не сподобалося те, що Каньє запевняє дітей, що школа їм не потрібна, хоча вона вважає по-іншому. Саме тому вона записала дітей у Сьєрра-Каньйон через її репутацію "фантастичної школи". Як мати Кім хоче, що її дітям "потрібна послідовність у житті".

"Єдине рішення, яке Каньє запропонував на знак протесту проти школи, в якій діти вчаться з дошкільного віку, — це віддати їх до неакредитованих вчителів і у свою власну неакредитовану школу Донда, яка пронизана судовими позовами", — додав інсайдер.

У Кім і Каньє четверо дітей Фото: Instagram/kimkardashian

Раніше Кім дозволяла дітям відвідувати позакласні заходи в Донді, однак після її закриття вона забрала їх звідти.

Каньє Вест за нагоди любить покритикувати те, що він називає "системою".

"Система забрала мене від мого батька, і система забрала мене від моїх дітей. Коли система набирає спортсменів, вони уникають працювати з тими, у житті яких є батько, тому що ними важче маніпулювати", — заявляв він.

Після розлучення Кім і Каньє розділили опіку над дітьми, проте Вест постійно звинувачує колишню дружину в тому, що рідко бачиться з ними.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян попросила Б'янку Цензорі скромніше одягатися поруч з її дітьми.