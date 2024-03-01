8000 калорій: секрети дієти Хафтора Бйорнссона, Гори з "Гри престолів"

Найсильніша людина у світі та зірка "Гри престолів" на день з'їдає чотири стейки і два кілограми рису, щоб підтримувати свою вагу. Гора важить близько 200 кг при зрості 206 см.

35-річний Хафтор Бйорнссон розповів, що його дієта становить до 8000 калорій на день. Уродженець Ісландії сказав, що його висококалорійна дієта допомагає підтримувати його вагу в 191 кг. Про це пише Daily Mail.

Хафтор Бйорнссон, більш відомий як "Гора" з "Гри престолів", розповів, як йому вдається підтримувати форму.

35-річна найсильніша людина у світі, яка зіграла в популярному серіалі, їсть тричі на день і тричі перекушує. І в підсумку вживає 8000 калорій на день.

Хафтор зізнався, що за його режиму тренувань, саме стільки йому необхідно, щоб підтримувати свою вагу і м'язову масу в 191 кг при зрості 206 см.

Хоча його споживання калорій далеке від рекомендованих 2000 калорій на день для жінок і 2500 калорій на день для чоловіків, це менше, ніж 10 000 калорій на день, які він з'їдав у 2018 році, коли завоював титул найсильнішої людини у світі.

Гафтор Бйорнссон із сім'єю

Дієта Бйорнссона є частиною його режиму тренувань перед змаганнями Arnold Strongman Classic 2024 року, які він вигравав тричі з 2018 по 2020 рік.

Наступного місяця в Колумбусі, штат Огайо, чоловіки перевозитимуть скріплені разом колоди похилим пандусом, переноситимуть важкі бетонні предмети через перекладину заввишки 120 см і підніматимуть на плечі камінь вагою 185 кг. фунтів.

Говорячи про те, як він споживає так багато калорій щодня, він сказав: "Що допомагає, так це те, що коли я їм, я ставлюся до цього як до своєї роботи. Я не користуюся телефоном... Завдяки цьому я з'їдаю їжу швидше".

За словами лікарів, люди, які їдять швидше, з більшою ймовірністю з'їдять більше, бо між наповненням шлунка та надсиланням мозком сигналів про припинення їжі минає близько 20 хвилин.

Розкриваючи свій щоденний план харчування, Бйорнссон розповів, що кожен ранок починається з трьох яєць, 500 грамів вареного рису, півсклянки полуниці і двох чашок молока.

У нього також є коктейль, що складається з однієї чашки апельсинового соку, майже однієї чашки йогурту Skyr і півчашки чорниці.

Потім він повертається на кухню, щоб перекусити стейком, рисом, овочами та авокадо.

На обід він їсть те ж саме, пропускаючи авокадо, а потім запиває все ще одним коктейлем без чорниці.

Він також вживає багато води та електролітів, трохи кофеїну та вітамінів.

Хафтор каже, що це вкрай важливо для м'язів, щоб у його організмі було достатньо поживних речовин.

Після кожного прийому їжі він обов'язково робить хоча б 10 хвилин легких вправ і занурюється в холодну воду, кажучи, що це допомагає його травленню.

Гафтор Бйорнссон у крижаній ванні

Також Хафтор Бйорнссон не зупиняється на досягнутому. Він ще раз перекушує двома чашками молока та бутербродом із джемом і арахісовим маслом.

На вечерю він з'їдає півкіло рису, стейк і квасолю.

Перед сном він з'їдає ще один стейк, порцію рису, овочі та авокадо.

Гафтор зізнався, що його меню опікується його батько, Бйорн Рейніссон.

Силач зазнав серйозної травми у квітні минулого року, порвавши грудні м'язи, коли він намагався встановити новий особистий рекорд у жимі лежачи.

Травма була настільки серйозною, що йому довелося припинити тренування майже на три місяці. Наступного місяця йому зробили операцію з його відновлення, але в результаті він заразився інфекцією, внаслідок чого на його грудях залишився великий шрам.

Хафтор Бйорнссон з юних років активно займався силовими тренуваннями і працював на сімейній фермі разом зі своїм батьком. Спочатку він був членом баскетбольної команди Ісландії, але після кількох травм щиколотки в 2006 році зайнявся важкою атлетикою.

Відтоді він дев'ять років поспіль вигравав змагання стронгменів в Ісландії та завоював титул найсильнішої людини у світі 2018 року.

Нагадаємо, раніше актор, найвідоміший за роллю Григора Клігана на прізвисько "Гора", у серіалі HBO, розповів у соцмережах, що він і його дружина втратили дитину.