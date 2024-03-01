Водолії, Близнюки та Терези. Таро-прогноз на гроші для повітряних знаків у березні 2024 року

Які події чекають на представників повітряної стихії в березні 2024 року у фінансовій сфері. Розбираємося, хто з трьох знаків головний щасливчик.

Найхолодніша стихія — Повітря: розбираємо фінансове становище представників стихії в березні 2024.

Близнюки

Поліпшення фінансового становища і кар'єрне зростання. На вас очікує просування вперед із хорошими перспективами. На початку місяця може з'явиться шанс на вдале відрядження. Початок березня може ознаменуватися неприємностями, але вони швидко минуть.

Ваги

Терезам пощастить у грошовій сфері тільки до кінця місяця, зате пощастить крупно! До цього будете жити на емоціях — з перепадами в настрої. Терезів очікує місяць яскравих емоцій в очікуванні грошей.

Водолій

Водоліям поки не до грошового везіння. Зміни не найприємнішого змісту, втрата енергії і, як наслідок, не найкращі надходження фінансів: адже грошовий канал безпосередньо пов'язаний із тонусом енергії. Вам потрібен час вибудувати новий формат взаємодії з епохою, що настала, в якій на вас чекають великі зміни.