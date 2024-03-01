Сідні Свіні в Нью-Йорку продемонструвала стильний образ у чорній мініспідниці (фото)

В актриси зараз досить щільний графік. Нещодавно вона знялася у фільмі Marvel "Мадам Павутина".

Американська акторка Сідні Свіні продемонструвала своє шикарне почуття стилю. Фотографи помітили її в Нью-Йорку 29 лютого незадовго до виходу програми Saturday Night Live, в якій вона була ведучою, повідомляє Daily Mail.

26-річна актриса серіалу "Ейфорія" вийшла з чорного автомобіля. Сінді була одягнена в обтислий чорний топ з короткими рукавами та коротку чорну оксамитову мініспідницю. Свій образ красуня доповнила чорною маленькою сумочкою, прозорими колготками і чорними лоферами на середніх підборах.

Американська актриса Сідні Свіні Фото: Getty Images

Її світлі локони були розділені посередині і витонченими хвилями спадали по плечах. Сідні обрала мінімум аксесуарів і додала по кілька каблучок на кожну руку. Хоча був вечір, вона одягла модні сонцезахисні окуляри. На її вилиці був нанесений теплий рум'янець, а на губи — рожевий відтінок помади.

Американська актриса Сідні Свіні Фото: Getty Images

Що стосується моди, раніше вона розповіла журналістам, що її стиль змінився відтоді, як вона переїхала в Лос-Анджелес, щоб зайнятися акторською майстерністю.

"Я, безумовно, багато чому навчилася, коли переїхала до Лос-Анджелеса. Я зрозуміла, що немає меж або рамок, в які поміщалася б краса і стиль. Ти можеш бути тим, ким захочеш. І це було справді надихаюче", — поділилася Свіні.

Зірка додала, що, хоча її кар'єра відтоді стрімко пішла вгору, вона, як і раніше, залишається "вірною" собі, незважаючи на всю славу.

"Я думаю, що моя філософія полягає в тому, щоб завжди залишатися вірним собі і робити все по-своєму. Звичайно, бути собою — це те, що змусить мене почуватися добре", — зазначила знаменитість.

У Сідні щільний графік і нещодавно вона знялася у фільмі Marvel "Мадам Павутина", прем'єра якого відбулася незадовго до Дня святого Валентина. Вона також з'явилася разом з Гленом Пауеллом у романтичній комедії "Хто завгодно, тільки не ти", яка вийшла на екрани в грудні минулого року.

Раніше, 13 лютого, повідомлялося, що Дакота Джонсон і Сідні Свіні в ефектних сукнях з'явилися на прем'єрі "Мадам Павутини". Обидві актриси обрали вбрання з "павуковими" акцентами, щоб нагадати про назву фільму. Дакота з'явилася в сукні зі сріблястої сітки.