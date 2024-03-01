Констянтин Меладзе показав, як виглядає його молодша донька (фото)

Констянтин Меладзе привітав молодшу доньку, яка підтримала Україну у війні проти Росії. Про свою позицію дівчина написала на своїй сторінці в інстаграм.

60-річний композитор та продюсер Костянтин Меладзе привітав свою молодшу доньку з днем народження та показ, як вона виглядає зараз. Публікацію з серію фотографій він опублікував в своєму інстаграмі.

Зокрема, композитор привітав доньку з 20-річчям. Зробив він це коротко, з підписом: "Ліюшка. 20".

У публікації Костянтин Меладзе показав дитячі фото доньки та одне доросле, те як вона виглядає зараз.

Звісно, шанувальники композитора приєдналися до привітань доньки зіркового татуся: "Яка красунечка!", "З Днем Народження Лію! Здійснення всіх бажань", "Сердечно вітаю Вашу красуню-доню, і Вас теж. Який прекрасний вік — все тільки починається", "На тата схожа", "Яка красуня! Дуже ніжна дівчинка", "Яка виросла неймовірна краса! Нехай буде щаслива і яскравий прекрасний шлях!!! З днем народження!" "Світла дорога в житті їй!!!", "Вітаю Вас і Яночку з іменинницею! У Вас чудові дітки! Міцного здоров'я та благополуччя Вашій родині!", "Красуня яка, щастя кохання та всіх благ!!!".

Варто відзначити, що Лія — молодша донька Костянтина Меладзе від першого шлюбу з Яною Меладзе. З нею він був одружений 19 років (1994 — 2013). У шлюбі народилося троє дітей — старша донька Аліса, якій вже 24 роки, молодша Лія — її 20 та єдиний син Валерій, якому 19 років.

Вже через два роки після розлучення Костянтин Меладзе вдруге одружився на співачці Вірі Брежнєвій. Пара пробула у шлюбі до 2023 року (8 років). Спільних дітей пара не має.

Читайте також: Сестра Маші Єфросиніної розважалася на вечірці в Монако під пісні Меладзе

Щодо молодшої доньки. Відомо, що Лія була учасницею 12 сезону вокального шоу "Голос країни". Тоді дівчині не вдалося перемогти, однак вона запам’яталася глядачам.

Раніше діти Меладзе жили та навчалися у столиці. Однак після початку повномасштабної війни не відомо їх місцезнаходження. За геолокацією молодшої доньки Лії вона знаходиться у Брукліні.

Щодо позиції доньки Костянтина Меладзе у війні України та Росії. Через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну дівчина написала пост в якому заявила, що підтримує свою Батьківщину, що не скажеш про її батька, який досі не визначився.

"Україна, країна моєї душі та мого серця, моя батьківщина, незамінна. Я пишаюся своєю національністю. Не має значення де я буду, але я завжди з гордістю буду говорити про те, що я з тої країни де Карпатьскі гори, де море, де пам’ятники, де народилося стільки талановитих письменників, поетів, художників, де найдобріші люди, де щирі посмішки, де найвеселіші дідусі та бабусі, де найцікавіша та найзахоплююча історія. Весь світ пишається нашими Солдатами, нашою відвагою, нашим Президентом та нашою силою волі та духу. ми приклад для багатьох, нам не обов'язково бути в книжці з історії, але ми точно будемо, адже ми і є історія. Я пам'ятаю як під цю пісню в 2019 їхала на сороковому тролейбусі до Олімпійської, було 4 вечора, жовтень, ніжно сідало сонце, залишаючи тепло оранжеве світло на сидіннях. І кожен із нас ще вийде надвір під звуки гімну, а не сирени. Будуть салюти, і незабаром ми перестанемо асоціювати їх із вибухами та стріляниною. Вийдуть музиканти на вулиці, ми бігатимемо парками, у метро замість бомбосховища всі знову поспішатимуть по своїх справах або на зустрічі до коханих. Ми будемо плакати тільки від щастя, ми будемо вмирати тільки від старості, ми завжди будемо незалежні, бо це то, чого ми прагнемо, а якщо Українець чогось прагне — він це отримує. "Она залечит раны, встанет и распустит косы. Оденет платье из цветов и пошагает босой. По утренней росе, ногами собирая капли. Тут не война — тут все свои, брат, пора прятать сабли."- Ярмак", — написала дівчина.

Нагадаємо, раніше ми писали, історія кохання та розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе. Крім цього, Фокус писав, що Костянтин Меладзе продає своє майно в Криму. Який вигляд має вілла композитора за 86 мільйонів гривень