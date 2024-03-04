4 березня 2024 року: Герасима Йорданського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися, ображатися, злословити, заздрити. Тепла і сонячна погода цього дня — до багатого врожаю.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського. Усе своє життя він проповідував непохитну віру в Христа, багато молився, часто відмовлявся від їжі та працював. У Йорданській пустелі облаштував монастир, де запровадив чернечий статут. Володів даром передбачення. Всесвітньо відома історія про те, як Герасим приручив дикого лева, вилікувавши звіра від ран.

Що не можна робити 4 березня:

відмовляти в допомозі

носити нове взуття

лаятися, підвищувати голос

порушувати піст

Народні прикмети та повір'я:

Побачити грака — рік буде щасливим

Тепла і сонячна погода — до багатого врожаю

Пішов дощ — літо буде посушливим

У віконечко постукала пташка — до гарних новин

Домашній улюбленець весь день спить — скоро похолодає

День ангела святкують:

Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків

Народилися сьогодні:

1678 — Антоніо Вівальді (пом. 1741), італійський композитор, скрипаль, диригент

1870 — Євген Патон (пом. 1953), радянський учений-механік, інженер, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві

1949 — Володимир Івасюк (убитий 1979 року), український поет і композитор, Герой України (2009)

1963 — Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист гурту "Metallica"

А також у цей день:

1789 — Набула чинності Конституція США; у Нью-Йорку розпочав роботу перший конгрес США

1837 — форт Чикаго на березі озера Мічиган отримав статус міста

1848 — запроваджено загальне виборче право для чоловіків у Франції

1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон

1880 — в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фотографії

1882 — перші британські електричні трамваї запущено в Лейтонстоуні

1918 — Українська Центральна рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України

1918 — в Атлантичному океані, в районі Бермудського трикутника, зникло військово-морське судно "Циклоп". 306 осіб зникли безвісти

1975 — Чарлі Чапліна висвячено в лицарі