"Це щастя": Сем Асгарі висловився про розлучення з Брітні Спірс

Зіркова пара зустрічалася близько шести років перш, ніж одружитися у 2022. Через рік вони повідомили про розлучення.

30-річний американський фітнес-тренер Сем Асгарі висловився про розлучення із 42-річною співачкою Брітні Спірс. Про це пише People.

Колишній чоловік поп-зірки лише вдячний Брітні за їхню спільну історію.

"Це було щастя мати можливість жити з кимось протягом тривалого часу. І люди розходяться, і люди йдуть далі", – вважає Асгарі.

Попри те, що саме Сем подав на розлучення з артисткою, він не бажає їй чогось злого, а лише з вдячністю може згадати їхній роман та шлюб.

Сем Асгарі та Брітні Спірс Фото: instagram samasghari

Фітнес-тренер зізнався, що не розуміє людей, які спочатку живуть разом та зізнаються одне одному в коханні, а потім поливають публічно одне одного брудом.

"Це те, чого я ніколи не зроблю, тому що в мене був лише дивовижний досвід і чудове життя, і це завжди буде частиною мого життя, розділом мого життя", — додав колишній чоловік Брітні Спірс.

Сем Асгарі та Брітні Спірс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Наразі 30-річний Асгарі зосереджений на подальшій кар’єрі та дотриманні "здорового способу життя". З Брітні вони одружилися у 2022, а вже через рік оголосили про розлучення. Навесні 2022 співачка навіть була вагітна, проте пережила викидень. До весілля пара зустрічалася близько шести років.

Нагадаємо, чим Сем Асгарі вирішив займатися після розлучення з Брітні Спірс.

Також Фокус писав про реакцію Сема Асгарі на те, що Брітні Спірс назвала його "подарунком від Бога".