Розкрито п'ять модних секретів Меган Маркл, які допомагають їй бути елегантною (фото)

Експерт зі стилю вибрав ключові предмети гардероба Меган Маркл. Певні речі допомагають герцогині створити мінімалістичний, але елегантний образ.

Головний стиліст модного онлайн-видання SilkFred Меган Вактінс проаналізувала стиль герцогині Сассекської Меган Маркл, який змінювався з роками, починаючи відтоді, як вона стала голлівудською акторкою, і закінчуючи постійною роботою в королівській родині. Її моді слідує багато хто, і їй заздрять, зазначила експертка зі стилю, повідомляє Еxpress.

Від смугастих блейзерів до білосніжних сорочок і чітких силуетів — герцогиня Сассекська впродовж багатьох років опанувала елегантний і преппі-стиль. Її вибір одягу приводить у захват королівських шанувальників щоразу, коли вона з'являється в новому образі, тому деякі аналогічні речі швидко розпродаються.

Експертка Меган Вотктінс виділила п'ять ключових речей, які допомагають герцогині створити мінімалістичний, але елегантний образ.

"Для денних екскурсій вона віддає перевагу класичним сорочкам синього або білого кольору, які легко поєднувати з джинсами або зшитими на замовлення штанами. Сорочка також означає, що Меган може змінити верхній одяг, оскільки вона добре поєднується з блейзерами, пальто або, як ми бачили в Канаді, з накидками", — зазначила Воткінс.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл Фото: Скриншот

У своїй останній появі в Лос-Анджелесі Меган Маркл одягла темно-сірі джинси скінні і такого ж кольору джемпер.

"Схоже, що Меган — прихильниця джинсів скінні. Вона часто носить джинси скінні чорного або темного кольору на повсякденних заходах, щоб створити чистий класичний силует", — прокоментувала стиліст.

Меган Маркл із чоловіком принцом Гаррі

Крім цього, ключовим предметом гардероба герцогині Сассекської є туфлі-човники на плоскій підошві або на високих підборах, із замші або шкіри нейтрального відтінку, щоб доповнити будь-яке вбрання і надати йому елегантного вигляду.

"Меган не поїде далеко без надійних чорних туфель. На високих або плоских підборах Меган здебільшого вибере цей стиль із закритим носком, ще раз демонструючи свою любов до класичної і неминущої моди", — зазначила стилістка.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл Фото: Getty Images

Експертка помітила, що у Меган ціла колекція приголомшливих пальт. Від світлих нейтральних тонів до більш темних і чорних кольорів. Вона вважає, що пальто може як поліпшити, так і зіпсувати образ.

"Помітно, що Меган віддає перевагу нейтральним тонам. Її часто можна побачити в довгому вовняному пальті бежевого, світло-коричневого або кольору екрю, яке легко адаптується і відповідає її колірній палітрі", — пояснила Воткінс.

Меган Маркл із принцом Гаррі в Канаді Фото: Getty

Нарешті, дружина принца Гаррі, схоже, є великою прихильницею чітких форм і особливо полюбляє сукні максі з відкритими плечима, коли йдеться про вечірній одяг.

"Як ми бачили, Меган любить використовувати класичні силуети, які витримають випробування часом, і часто не надто заглиблюється в швидкоплинні тенденції. Для офіційних заходів вона часто обирає сукню максі з відкритими плечима, яка надає жіночності, але при цьому доречна і модна", — сказала стилістка.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що Меган Маркл вирушила на лижний курорт із подругами і без принца Гаррі. Молоді мами весело провели час на курорті.