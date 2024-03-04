"Вони заслужили": королеві Каміллі та принцесі Кейт можуть доручити новий обов'язок

Королева Камілла і принцеса Кейт можуть додати до своїх королівських резюме абсолютно нову посаду. Це може виявитися дуже популярною зміною правил британської монархії.

Королева Камілла і принцеса Уельська Кейт Міддлтон зможуть вручати нагороди і звання. Зазвичай цим правом користувалися тільки "кровні члени королівської сім'ї". Йдеться про інвестування. Зазвичай це відбувається в Букінгемському палаці, хоча раніше це відбувалося і в інших королівських резиденціях, повідомляє Mirror

Інвеститура — це день, коли удостоєний нагороди отримує нагороду особисто від члена королівської родини. Офіційно це — формальний юридичний акт введення у володіння майном або на посаду, який супроводжується спеціальною процедурою.

Журналісти зазначили, що наразі нагороди можуть вручати тільки ті, хто народився в королівській сім'ї, хоча, з огляду на ймовірність скорочення монархії, це може змінитися.

Королева Камілла Фото: Getty Images

"Королева Камілла показала себе дійсно працьовитою і слухняною дружиною короля, і хто б не хотів, щоб принцеса Уельська вручила йому нагороду? Є відчуття, що на це вони заслужили. Це може виявитися дуже популярною зміною", — зазначило джерело видання.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ наразі тимчасово відсторонений від виконання обов'язків через лікування раку, а це означає, що королева Камілла очолює королівську сім'ю більшу частину року.

Незважаючи на це, Камілла тепер збирається на короткий час відійти від обов'язків, щоб більше часу приділяти своєму чоловікові.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося, що королева Камілла зникне з публічного простору. Останні тижні графік Її Величності був дуже насичений.