Гідна заміна "Грі престолів": чим підкорив глядачів новий серіал "Сегун"

Критики та глядачі називають серіал "Сьогун" красивим і захопливим. І це попри те, що в ньому дуже багато сцен жорстокості та насильства.

Міні-серіал "Сегун" у жанрі історичної драми отримав рейтинг 99% від критиків і 92% від глядачів на сайті Rotten Tomatoes, що робить його гідним наступником епічного фентезійного серіалу "Гра престолів", пише Daily Mail.

Серіал, дві серії якого вже вийшли на Hulu і FX, привів у захват критиків. Вони назвали його "красивим" і "захопливим", незважаючи на те, що в ньому багато жорстокості, включно з "жорстокими обезголовленнями, людьми, звареними живцем і розрізаними катанами".

На Rotten Tomatoes у серіалу дуже високий рейтинг Фото: Скриншот

"Сегун", заснований на надзвичайно популярному романі Джеймса Клавелла 1975 року, розповідає художню історію англійського моряка, який зазнав корабельної аварії і знаходить роль при дворі дайме, японського феодала, а також історію жінки-самурая, яка щосили намагається вижити та проявити себе, незважаючи на те, що вона з безчесної сім'ї.

Космо Джарвіс грає Джона Блекторна, західного іноземця, залученого до японських інтриг, відома японська зірка Хіроюкі Санада виконала роль дайме, а Анна Савай з'являється в ролі загадкової леді Маріко.

За словами Келлі Лоулер з USA Today, "Сегун" може просто "побороти ту сверблячку "Гри престолів"", яку глядачі відчували відтоді, як фентезі HBO закрилося 2019 року.

Нік Гілтон з The Independent написав, що Disney+, який транслює серіал у Великій Британії та інших країнах світу, "можливо, щойно вибрав переможця" у своїх зусиллях переплюнути "Гру престолів".

"Замість того, щоб надавати надто велике значення особистостям, які ведуть найвправніші війни, у серіалі в кінцевому підсумку розповідається про зв'язки як засіб досягнення миру — примітна концепція тоді, але особливо зараз", — пише Бен Треверс з IndieWire.

Джон Андерсон із Wall Street Journal написав, що "Сегун усюди має вигляд грошей — тобто він візуально пишний, рясний і правдоподібний; тут багато дій, фонтани крові та достатньо персонажів, щоб населити рибальське село".

Трейлер першого сезону серіалу "Сегун"

Хоча серіал намагається адаптувати роман Клавелла делікатніше, ніж попередня версія міні-серіалу 1980 року, критики зазначають, що він, як і раніше, залишається захопливим видовищем для глядачів.

"Ця адаптація вміло справляється з усім цим, жодного разу не поступившись імпульсом свого захопливого сюжету. Це схоже на цілий світ, у якому, як і у вихідному матеріалі, легко заблукати", — підкреслив Кіт Фіппс для TV Guide.

Раніше Фокус писав, чим вразив глядачів перший епізод спін-оффу "Ходячі мерці: Ті, що вижили".