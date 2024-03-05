"Не все було гладко": відомий телеведучий розповів, як починав свою кар'єру Андрій Данилко

Костянтин Грубич згадав, що на зорі кар'єри в Андрія Данилка траплялися інциденти з робочим оточенням. Крім того, в житті артист виявився сором'язливим і довго не давав згоду на інтерв'ю поза сценічним образом Вєрки-провідниці.

Український артист Андрій Данилко, більш відомий завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки, на початку своєї кар'єри соромився давати інтерв'ю, а також втрачав зароблені гроші через недобросовісних членів команди. Про те, яким був артист у молоді роки, розповів телеведучий Костянтин Грубич, який дав інтерв'ю "Обозревателю".

Він згадав про те, як 1995 року умовив Данилка вперше з'явитися на екранах ТБ не в образі провідниці Вєрки, а "знявши маску". Грубич зацікавився артистом після того, як побачив рекламу одного з українських банків, у якій Вєрка Сердючка рекламувала ваучери. Вона настільки захопила телеведучого, що Грубич вирішив покликати Вєрку до себе в програму на інтерв'ю. На той момент він навіть не здогадувався, що Вєрка — це сценічний образ молодого Андрія Данилка.

"Не знав, що це хлопець. Уявіть, моє здивування ще цікавішим стало. Починають розповідати, що артист із Полтави, молодий хлопець. Звати так-то. Полтава? Так я теж із Полтави! Дізнався, що він щойно вступив до естрадно-циркового училища в Києві", — пригадав Костянтин Грубич в інтерв'ю з журналістами.

Телеведучому ледве вдалося розшукати Данилка, оскільки вже тоді у нього був щільний гастрольний графік: Андрій їздив містами та селами з виступами. Через деякий час Грубичу все ж вдалося вперше зустрітися з артистом і він був шокований тим, як Данилко відрізняється від свого персонажа.

"І ось прийшов на зустріч — настільки скромний, навіть переляканий у якихось моментах, що не повірив очам. Він не те що не хотів зніматися в програмі, він активно пручався. Пояснював, що його ніхто не знає, і це влаштовує — розкриватися не хоче. Не прагнув слави, на той момент — точно ні", — додав Грубич.

Він уточнив, що ледь умовив тоді знятися Данилка у своїй програмі особисто, не вдаючись до сценічного образу. Телеведучий також розповів журналістам, з якими труднощами зіткнувся Андрій Данилко на зорі своєї кар'єри.

"На початку його кар'єри не все було гладко. Траплялися такі "попутники", які навіть гроші, зароблені по сільських клубах, у нього крали. Поки не з'явився Юра Нікітін зі своєю продюсерською компанією — всяке бувало", — розповів Грубич.

Нагадаємо, на початку березня Андрій Данилко показав свої дитячі фото. Артист опублікував дві фотографії, зроблені в ранньому дитинстві. Одна з них — портрет, а друга зроблена під час новорічних свят.

А на початку лютого Андрій Данилко вперше прокоментував довічну заборону на в'їзд в ОАЕ. Востаннє артист виступав у цій країні 2022 року. Особисто Данилка про заборону ніхто не повідомив.