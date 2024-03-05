Бренд Coperni представив сумочку, яка на 99% складається з повітря (фото, відео)

Вага сумочки становить лише 33 грами. На її виготовлення йде від 8 до 10 тижнів.

У гонитві за клієнтами та ексклюзивом модні будинки іноді йдуть на дивовижні експерименти, представляючи на подіумах найнеймовірніші новинки. Не став винятком і французький бренд Coperni, який прославився тим, що об'єднав моду і цифрові технології, створивши речі нового порядку. Наприклад, сумку Air Swipe, пише Harper's BAZAAR.

На показі колекції осінь/зима 2024 дизайнери Арно Вайян і Себастьян Мейєр представили футуристичну сумочку Air Swipe. Вона являє собою майже прозору муфту яйцеподібної форми, що складається на 99% з повітря і на 1% зі скла. За словами творчої групи Coperni, скляна частина насправді являє собою наноматеріал кремнезему аерогель, який вони описують як "дуже тонкий (і некрихкий)".

Вартість сумочки — 3600 євро Фото: Instagram coperni

Перш ніж стати останнім проривом у моді, цей матеріал використовували NASA для збору зоряного пилу, оскільки він може витримувати екстремальну спеку і тиск, який у 4000 разів перевищує його вагу.

Розроблений професором Іоаннісом Міхалудісом — дослідником і художником, який перебуває в авангарді використання кремнеземного аерогелю в образотворчому мистецтві, — Air Swipe є найбільшим об'єктом, коли-небудь створеним із використанням наноматеріалу. При цьому вага сумочки становить лише 33 грами.

Вартість аксесуара — 3600 євро, а на його виготовлення йде 8-10 тижнів. З огляду на унікальність речі, поверненню вона не підлягає.

На запитання користувачів, як користуватися такою сумочкою і що в неї можна заховати, у Coperni відповіли: "У ньому можна розмістити iPhone ;)".

Серед інших космічних елементів, представлених на подіумі брендів, були сукні, схожі на космічні ковдри, пишні спідниці, що нагадують кільця Сатурна, і зіркоподібні туфлі.

Раніше Фокус писав, що старша дочка Мадонни знялася в рекламі сумочок оголеною.