"Зараз я не Ганна": Маляр розповіла, як на ній позначилася війна

Анна Маляр зізналася, що її робота в Міністерстві оборони позначилася і на особистому житті. Війна з Росією змінила характер жінки, тож її чоловікові довелося долати труднощі та заново звикати до тієї людини, якою стала його дружина.

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що повномасштабна війна в Україні позначилася на ній і навіть змінила характер. Про це вона розповіла в ефірі проєкту "Пісня мого життя".

Анна розповіла журналістам, що війна не обійшла стороною і її сім'ю, хоча вони з чоловіком досі разом.

"Моя робота, звісно, наклала відбиток на характер. Зараз я не та Аня, з якою одружився мій чоловік. Це дві різні людини. Знаю точно, що ті люди, які пройшли фронт, змінюються, і коли вони побачаться зі своїми рідними, то теж усвідомлюють, що це не та людина, з якою вони починали стосунки", — сказала Маляр.

Анна Маляр додала, що їм із чоловіком довелося долати деякі речі, щоб почати сприймати людину такою, якою вона є зараз, а не була в минулому, і вчитися робити знижку на обставини, в яких вона зараз перебуває.

Анна одружена з Вадимом Маляром. Він займається підприємницькою діяльністю (основний вид — надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна). У подружжя є син Артем.

Нагадаємо, дещо раніше Олена Зеленська розповіла, як війна змінила її дітей. 19-річна Олександра Зеленська зараз навчається в університеті, а 11-річний Кирило відвідує онлайн-уроки. Однак обом дітям подружжя Зеленських не вистачає уваги батька. А ще вони постійно запитують у матері, коли закінчиться війна.

Також наприкінці лютого ми писали про те, як війна змінила чоловіка Марічки Падалко. Єгор Соболєв командує підрозділом БПЛА на фронті. На захист України від окупантів чоловік став у перші дні повномасштабної війни з Росією.