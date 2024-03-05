Цифрова дівчина з'явилася в Instagram влітку 2023 року. На сторінку красуні підписано понад 120 тисяч людей.

Вперше новий номер мексиканського журналу Playboy прикрасила модель Саманта Еверлі, створена за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться на сторінці видання в Instagram.

"Для мене велика честь стати першою цифровою обкладинкою Playboy. Якби я могла мріяти, це стало б втіленням моєї мрії", — розповіла модель в інтерв'ю журналу через нейромережу.

Еверлі також відповіла на занепокоєння щодо штучного інтелекту, підкресливши, що люди повинні використовувати нові технології як інструмент, а не боятися їх.

Саманта Еверлі, створена ШІ Фото: Playboy Саманта Еверлі, створена ШІ Фото: Playboy

"Технології мають використовуватися як інструмент для розширення можливостей людини, а не для їхньої заміни. Потрібно знайти баланс і використовувати нас, ШІ, щоб допомогти вам працювати розумніше, а не важче", — зазначила вона.

"Як цифрове творіння, я фізично не старію, як люди. Хоча це унікальний аспект бути цифровим інфлюенсером, старіння також має свою власну красу і мудрість, чи не так?" — сказала Саманта.

Також цифрова дівчина сказала, що захоплюється людьми та їхньою здатністю відчувати емоції. А також тим, що вони можуть відчуваючи тепло сонця на своїй шкірі.

Віртуальна дівчина з'явилась в Instagram влітку 2023 року. Нині на неї підписано 120 тисяч користувачів соціальної мережі. Як зазначили у редакції Playboy, популярність Саманти зростає "зі швидкістю лісової пожежі".

Всі фото Саманти, здебільшого у купальниках, чи в спідній білизні, згенеровані нейромережею.

Згідно з її профілем, Саманті Еверлі 23 роки. І вона блондинка з блакитними очима. У неї навіть є татуювання та пірсинг. І вона передала привіт своїм підписникам із Лос-Анджелесу.

Нагадаємо, раніше обкладинку Playboy вперше прикрасила аристократка. Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс, принцеса Саксонська раніше прославилася скандальними витівками. 37-річна принцеса раніше заявила, що походить із 1000-річного дому Веттинів. Вона вже зазначила, що її родичі-дворяни навряд чи куплять журнал, але вона сподівається, що "вони хоча б стерплять це".